***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.02.2021 17:05
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909379
BIST
17:221.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:227,0438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
17:228,5182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0193
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:22411,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,45
|Açılış
|: 411,03
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:20
|AVGYO
|5,39
|20.020.436
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.205.541
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.728.324
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.716.242
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.178.857
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,30
|2.373.434.293
|% 3,37
|
|SASA
|33,46
|1.411.688.466
|% 6,90
|
|GARAN
|9,96
|1.304.137.752
|% 0,20
|
|SISE
|7,68
|756.973.374
|% -1,03
|
|ESEN
|41,00
|752.102.004
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,52
|622.068.743
|% -1,56
|
|TSKB
|1,74
|288.950.202
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,59
|590.007.834
|% -2,18
|
|GARAN
|9,96
|1.304.137.752
|% 0,20
|
|ODAS
|4,05
|489.746.764
|% -1,94
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0392
|7,0451
|% 0,27
|
|Euro
|8,5091
|8,5139
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,6810
|9,7296
|% 0,04
|
|Frank
|7,8422
|7,8894
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% 0,19
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-11,52
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|61,13
|61,13
|-0,01
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:34YKGYO
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 796, 278 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 20, 784.00 milyon TL de
-
17:29AYEN
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 905, 442 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, GUBRF
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 26 kaybederek (% -0.54 ) 1, 349