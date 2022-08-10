***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/02/2022Açıklamalar01.01.2022-30.06.2022 dönemine ilişkin faaliyet raporumuz ekte pdf olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054376BIST