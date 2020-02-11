***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 -2.876 0 -2.876 61.025 386.832 447.857 141.908 953.832 616.118 2.323.668 0 2.323.668Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler386.832 386.832 -386.832 -386.832 -4.034 -4.034 0 -4.034Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar150.000 16.829 -2.876 386.832 383.956 61.025 0 61.025 141.908 949.798 616.118 2.319.634 0 2.319.634Transferler55.250 868 -56.118 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-982 181.657 180.675 44.597 44.597 672.891 898.163 0 898.163Dönem Karı (Zararı)672.891 672.891 0 672.891Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-982 181.657 180.675 44.597 44.597 225.272 0 225.272Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-560.000 -560.000 0 -560.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 -3.858 568.489 564.631 105.622 0 105.622 197.158 950.666 672.891 2.657.797 0 2.657.797Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 -3.858 568.489 564.631 105.622 0 105.622 197.158 950.666 672.891 2.657.797 0 2.657.797Transferler23.250 409.641 -432.891 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.606 -58.212 -60.818 24.822 24.822 452.071 416.075 0 416.075Dönem Karı (Zararı)452.071 452.071 0 452.071Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.606 -58.212 -60.818 24.822 24.822 -35.996 0 -35.996Kar Payları-240.000 -240.000 0 -240.000Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 -6.464 510.277 503.813 130.444 0 130.444 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 0 2.833.872Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI856.341 268.624Dönem Karı (Zararı)452.071 672.891Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)452.071 672.891Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler779.831 428.443Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 375.516 101.726Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.081 6.947Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 13.081 6.947Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.582 28.107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.330 2.364Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.980 10.562Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-7.728 15.181Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-28.007 -52.118Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler405.533 227.070Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -36.878 -34.695Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 442.411 261.765Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23.295 64.808Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 -116.360 -241.744Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler96.903 112.765Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler288 -870Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler288 -870Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 181.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-200.926 -725.768Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-298.065 -620.835İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-99.432 -10.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-198.633 -609.960Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-299.789 -15.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-916 -142.835Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler276.427 155.597İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)103.612 81.758İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)172.815 73.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.195 14.600Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.483 104İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.370 993İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23.113 -889Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)73.847 -68.551Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.835 -7.346İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.057 -41.502Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12.623 -17.837Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.434 -23.665Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.030.976 375.566Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.397 -1.859Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-10.562 -7.611Vergi İadeleri (Ödemeleri)-99.455 -85.956Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-61.221 -11.516YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.293 88.395Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.905 11.069Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-283.333 -157.457Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-168.468 -102.475Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-114.865 -54.982Alınan Temettüler8,25 168.007 201.618Alınan Faiz36.878 34.695Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29.250 -1.530FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-870.097 122.826Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri53.444.869 65.775.266Kredilerden Nakit Girişleri4 53.194.869 65.385.266İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri4 250.000 390.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.404.139 -64.908.939Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -53.404.139 -64.908.939Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-245.064 0Ödenen Temettüler-240.000 -560.000Ödenen Faiz-425.763 -183.501YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.049 479.845Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.248 7.389NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.801 487.234DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ550.395 63.161DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ507.594 550.395Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 593.998 575.578Ticari Alacaklar3.180.229 2.878.570İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,27 217.464 118.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.962.765 2.760.538Türev Araçlar18 0 41.100Stoklar6 1.385.551 1.085.762Peşin Ödenmiş Giderler12 23.818 237.230Diğer Dönen Varlıklar13 248.179 231.274ARA TOPLAM5.431.775 5.049.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.431.775 5.049.514DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 615.343 705.869Ticari Alacaklar137.196 153.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 137.196 153.871Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 490.479 514.119Maddi Duran Varlıklar9 1.025.449 914.247Kullanım Hakkı Varlıkları11 773.210 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 152.729 107.657Peşin Ödenmiş Giderler12 3.094 477.433Diğer Duran Varlıklar13 2.845 32.373TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.200.345 2.905.569TOPLAM VARLIKLAR8.632.120 7.955.083KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar985.033 1.224.893İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar985.033 1.224.893Banka Kredileri4 985.033 1.224.893Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları440.018 361.668İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları240.775 199.468Banka Kredileri4 0 199.468Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 12.971 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 227.804İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları199.243 162.200Banka Kredileri4 60.094 162.200Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 39.702 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 99.447 0Ticari Borçlar1.598.132 1.342.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,27 1.246.876 1.163.956İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 351.256 178.441Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 47.322 46.127Diğer Borçlar113.289 88.806İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.166 4.796İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar107.123 84.010Türev Araçlar18 32.747 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.140 24.798Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 29.152 18.679Kısa Vadeli Karşılıklar30.862 37.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.830 1.392Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 29.032 35.780Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 220.385 213.448ARA TOPLAM3.500.080 3.357.988TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.500.080 3.357.988UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.195.798 1.683.284İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar314.873 584.351Banka Kredileri4 137.986 324.124Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 51.884 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 125.003 260.227İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.880.925 1.098.933Banka Kredileri4 1.401.877 963.184Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 272.555 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 206.493 135.749Ticari Borçlar0 101.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 0 101.869Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 448 41.170Uzun Vadeli Karşılıklar17.209 12.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 17.209 12.670Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 84.216 100.305Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler497 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.298.168 1.939.298TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.798.248 5.297.286ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.833.872 2.657.797Ödenmiş Sermaye19 150.000 150.000Sermaye Düzeltme Farkları19 16.829 16.829Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)503.813 564.631Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.464 -3.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.464 -3.858Diğer Kazançlar (Kayıplar)510.277 568.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)130.444 105.622Yabancı Para Çevrim Farkları130.444 105.622Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 220.408 197.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.360.307 950.666Net Dönem Karı veya Zararı452.071 672.891TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.833.872 2.657.797TOPLAM KAYNAKLAR8.632.120 7.955.083Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 46.380.766 42.997.122Satışların Maliyeti21 -44.538.788 -41.113.765TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.841.978 1.883.357BRÜT KAR (ZARAR)1.841.978 1.883.357Genel Yönetim Giderleri22 -316.685 -258.450Pazarlama Giderleri23 -665.700 -669.322Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 473.623 592.145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -499.666 -753.937ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)833.550 793.793Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 30.509 55.702Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -2.790 -2.714Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 116.360 241.744FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)977.629 1.088.525Finansman Gelirleri26 36.878 34.695Finansman Giderleri26 -465.533 -337.564SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)548.974 785.656Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -96.903 -112.765Dönem Vergi (Gideri) Geliri-109.928 -91.314Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.025 -21.451SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)452.071 672.891DÖNEM KARI (ZARARI)452.071 672.891Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları452.071 672.891Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 28 3,01000000 4,49000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-60.818 180.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.606 -982Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-61.276 191.218Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.064 -9.561Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.064 -9.561Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.822 44.597Yabancı Para Çevrim Farkları24.822 44.597DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.996 225.272TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)416.075 898.163Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları416.075 898.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818511BIST