***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 -3.858 568.489 564.631 105.622 105.622 197.158 950.666 672.891 2.657.797 2.657.797Transferler23.250 409.641 -432.891 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-560 28.500 27.940 17.385 17.385 236.045 281.370 281.370Dönem Karı (Zararı)236.045 236.045 236.045Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-560 28.500 27.940 17.385 17.385 45.325 45.325Kar Payları-240.000 -240.000 -240.000Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 -4.418 596.989 592.571 123.007 123.007 220.408 1.360.307 236.045 2.699.167 2.699.167Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 -6.464 510.277 503.813 130.444 130.344 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 2.833.872Transferler57.335 94.736 -152.071 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.227 37.088 37.088 -571.816 535.955 535.955Dönem Karı (Zararı)-571.816 -571.816 -571.816Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.227 37.088 37.088 35.861 35.861Kar Payları-300.000 -300.000 -300.000Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 -7.691 510.277 167.532 167.532 277.743 1.455.043 -571.816 1.997.917 1.997.917Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI675.170 -112.280Dönem Karı (Zararı)-571.816 236.045Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-571.816 236.045Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler856.107 357.559Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 187.406 186.990Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.078 10.932Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 2.078 10.932Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler359.275 7.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.224 1.948Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 6.537Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler357.051 -1.236Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler16 0 -28.007Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler220.895 192.270Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -20.668 -17.933Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 241.563 210.203Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler53.991 16.193Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 26.908 -68.153Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.969 39.844Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.585 241Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 3.585 241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler346.814 -593.471Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler338.133 -615.193İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)102.020 -24.031İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)236.113 -591.162Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler57.077 -464.080Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15.418 8.452Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler.491 400.206İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-260.001 314.715İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)196.510 85.491Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.541 -20.807Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.683 7.814İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.166 -4.796İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)32.849 12.610Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-20.238 34.093Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10.041 1.210İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.268 54.834Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.586 23.943Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.682 30.891Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları631.105 133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-839 -614Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-11.980 -10.562Vergi İadeleri (Ödemeleri)-29.152 -46.114Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)86.036 -55.123YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-32.277 703Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.433 7.622Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -71.858 -82.734Alınan Temettüler6,16 18.000 28.007Alınan Faiz20.668 17.933Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.520 29.875FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.499 -189.970Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.202.099 32.961.578Kredilerden Nakit Girişleri3 6.202.099 32.711.578İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri3 0 250.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -5.508.428 -32.579.011Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-124.526 -147.859Ödenen Temettüler-300.000 -240.000Ödenen Faiz-229.646 -184.678YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)682.392 -301.547Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi977 4.874NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)683.369 -296.673DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ462.773 550.395DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.146.142 253.722Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.191.331 593.998Ticari Alacaklar2.831.480 3.180.229İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,19 115.444 217.464İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.716.036 2.962.765Stoklar5 1.328.474 1.385.551Peşin Ödenmiş Giderler8.945 23.818Diğer Dönen Varlıklar10 251.388 248.179ARA TOPLAM5.611.618 5.431.775TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.611.618 5.431.775DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar616.863 615.343Ticari Alacaklar145.734 137.196İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 145.734 137.196Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 445.571 490.479Maddi Duran Varlıklar7 1.051.504 1.025.449Kullanım Hakkı Varlıkları9 797.069 773.210Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 126.343 152.729Peşin Ödenmiş Giderler2.549 3.094Diğer Duran Varlıklar10 2.222 2.845TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.187.855 Vadeli Borçlanmalar3 833.278 985.033Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 926.117 440.018Ticari Borçlar1.534.641 1.598.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,19 986.875 1.246.876İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 547.766 351.256Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar39.781 47.322Diğer Borçlar139.972 113.289İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 6.166İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar139.972 107.123Türev Araçlar12.509 32.747Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.181 3.140Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.658 29.152Kısa Vadeli Karşılıklar375.933 30.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.483 1.830Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 373.450 29.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 213.834 220.385ARA TOPLAM4.094.904 3.500.080TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.094.904 3.500.080UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.603.585 2.195.798Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)448 448Uzun Vadeli Karşılıklar19.821 17.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.821 17.209Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü82.432 84.216Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler366 497TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.706.652 2.298.168TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.801.556 5.798.248ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.997.917 2.833.872Ödenmiş Sermaye150.000 150.000Sermaye Düzeltme Farkları16.829 16.829Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)502.586 503.813