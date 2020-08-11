***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2020 23:38
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 -3.858 568.489 564.631 105.622 105.622 197.158 950.666 672.891 2.657.797 2.657.797
Transferler
23.250 409.641 -432.891 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-560 28.500 27.940 17.385 17.385 236.045 281.370 281.370
Dönem Karı (Zararı)
236.045 236.045 236.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-560 28.500 27.940 17.385 17.385 45.325 45.325
Kar Payları
-240.000 -240.000 -240.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 -4.418 596.989 592.571 123.007 123.007 220.408 1.360.307 236.045 2.699.167 2.699.167
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 -6.464 510.277 503.813 130.444 130.344 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 2.833.872
Transferler
57.335 94.736 -152.071 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.227 37.088 37.088 -571.816 535.955 535.955
Dönem Karı (Zararı)
-571.816 -571.816 -571.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.227 37.088 37.088 35.861 35.861
Kar Payları
-300.000 -300.000 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 -7.691 510.277 167.532 167.532 277.743 1.455.043 -571.816 1.997.917 1.997.917
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
675.170 -112.280
Dönem Karı (Zararı)
-571.816 236.045
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-571.816 236.045
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
856.107 357.559
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 187.406 186.990
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.078 10.932
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.078 10.932
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
359.275 7.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.224 1.948
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 6.537
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
357.051 -1.236
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -28.007
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
220.895 192.270
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.668 -17.933
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 241.563 210.203
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
53.991 16.193
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 26.908 -68.153
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.969 39.844
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.585 241
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.585 241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
346.814 -593.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
338.133 -615.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
102.020 -24.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
236.113 -591.162
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
57.077 -464.080
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.418 8.452
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
.491 400.206
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-260.001 314.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
196.510 85.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.541 -20.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.683 7.814
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.166 -4.796
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32.849 12.610
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.238 34.093
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10.041 1.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.268 54.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.586 23.943
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.682 30.891
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
631.105 133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-839 -614
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-11.980 -10.562
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.152 -46.114
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
86.036 -55.123
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.277 703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.433 7.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -71.858 -82.734
Alınan Temettüler
6,16 18.000 28.007
Alınan Faiz
20.668 17.933
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.520 29.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.499 -189.970
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.202.099 32.961.578
Kredilerden Nakit Girişleri
3 6.202.099 32.711.578
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
3 0 250.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -5.508.428 -32.579.011
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-124.526 -147.859
Ödenen Temettüler
-300.000 -240.000
Ödenen Faiz
-229.646 -184.678
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
682.392 -301.547
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
977 4.874
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
683.369 -296.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
462.773 550.395
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.146.142 253.722
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.191.331 593.998
Ticari Alacaklar
2.831.480 3.180.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,19 115.444 217.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.716.036 2.962.765
Stoklar
5 1.328.474 1.385.551
Peşin Ödenmiş Giderler
8.945 23.818
Diğer Dönen Varlıklar
10 251.388 248.179
ARA TOPLAM
5.611.618 5.431.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.611.618 5.431.775
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
616.863 615.343
Ticari Alacaklar
145.734 137.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 145.734 137.196
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 445.571 490.479
Maddi Duran Varlıklar
7 1.051.504 1.025.449
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 797.069 773.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 126.343 152.729
Peşin Ödenmiş Giderler
2.549 3.094
Diğer Duran Varlıklar
10 2.222 2.845
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.187.855 Vadeli Borçlanmalar
3 833.278 985.033
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 926.117 440.018
Ticari Borçlar
1.534.641 1.598.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,19 986.875 1.246.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 547.766 351.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
39.781 47.322
Diğer Borçlar
139.972 113.289
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 6.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
139.972 107.123
Türev Araçlar
12.509 32.747
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.181 3.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.658 29.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
375.933 30.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.483 1.830
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 373.450 29.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 213.834 220.385
ARA TOPLAM
4.094.904 3.500.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.094.904 3.500.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.603.585 2.195.798
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
448 448
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.821 17.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.821 17.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
82.432 84.216
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
366 497
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.706.652 2.298.168
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.801.556 5.798.248
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.997.917 2.833.872
Ödenmiş Sermaye
150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.829 16.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
502.586 503.813