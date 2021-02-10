***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 -3.858 568.489 564.631 105.622 105.622 197.158 950.666 672.891 2.657.797 0 2.657.797Transferler23.250 409.641 -432.891 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.606 -58.212 -60.818 24.822 24.822 452.071 416.075 0 416.075Dönem Karı (Zararı)452.071 452.071 0 452.071Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.606 -58.212 -60.818 24.822 24.822 -35.996 0 -35.996Kar Payları-240.000 -240.000 0 -240.000Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 -6.464 510.277 503.813 130.444 130.444 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 0 2.833.872Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 -6.464 510.277 503.813 130.444 130.444 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 0 2.833.872Transferler57.335 93.377 -150.712 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)189.941 -1.015 15.848 108.151 312.925 57.431 57.431 -101.685 268.671 0 268.671Dönem Karı (Zararı)-101.685 -101.685 0 -101.685Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)189.941 -1.015 15.848 108.151 312.925 57.431 57.431 370.356 0 370.356Kar Payları-300.000 -300.000 0 -300.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.359 -1.359 0 -1.359Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 189.941 -7.479 15.848 618.428 816.738 187.875 187.875 277.743 1.453.684 -101.685 2.801.184 0 2.801.184Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI475.545 866.489Dönem Karı (Zararı)-101.685 452.071Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-101.685 452.071Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler915.684 789.979Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 392.899 375.516Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.548 13.081Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 8.548 13.081Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.693 9.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 4.919 5.330Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 14.681 11.980Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.907 -7.728Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler24 0 -28.007Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler422.529 415.681Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -66.341 -36.878Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 488.870 452.559Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler71.020 23.295Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler24 11.443 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 -57.055 -116.360Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 50.612 96.903Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.488 288Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 2.488 288İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -2.493 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-266.308 -200.926Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler310.363 -298.065İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)117.653 -99.432İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)192.710 -198.633Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-136.320 -299.789Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.905 -916Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-201.179 276.427İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-301.856 103.612İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)100.677 172.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.719 1.195Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-95.648 24.483İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)756 1.370İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-96.404 23.113Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21.014 73.847Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)934 1.835İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-148.848 20.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-82.064 12.623Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-66.784 7.434Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları547.691 1.041.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.401 -3.397Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-11.980 -10.562Vergi İadeleri (Ödemeleri)-32.451 -99.455Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-26.314 -61.221YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-157.304 -39.293İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5.889 30.270İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-1.790 -1.020Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.639 9.905Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.639 9.905Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-251.024 -283.333Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-185.457 -168.468Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.567 -114.865Alınan Temettüler8 18.000 168.007Alınan Faiz66.341 36.878Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.359 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-608.346 -880.245Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27.154.877 53.444.869Kredilerden Nakit Girişleri4 27.154.877 53.194.869İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri4 0 250.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.742.515 -53.404.139Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -26.742.515 -53.404.139Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-306.412 -245.064Ödenen Temettüler-300.000 -240.000Ödenen Faiz-414.296 -435.911YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-290.105 -53.049Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.512 10.248NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-284.593 -42.801DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ507.594 550.395DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ223.001 507.594Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 335.719 593.998Ticari Alacaklar2.873.913 3.180.229İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,26 99.811 217.464İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.774.102 2.962.765Türev Araçlar17 836 0Stoklar6 1.521.871 1.385.551Peşin Ödenmiş Giderler12 35.842 23.818Diğer Dönen Varlıklar13 329.932 248.180ARA TOPLAM5.098.113 5.431.776TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.098.113 5.431.776DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 730.477 615.343Ticari Alacaklar124.601 137.196İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 124.601 137.196Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 542.486 490.479Maddi Duran Varlıklar9 1.350.082 1.025.449Kullanım Hakkı Varlıkları11 769.127 773.210Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 133.878 152.729Peşin Ödenmiş Giderler12 2.975 3.094Diğer Duran Varlıklar13 3.157 2.845TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.656.783 3.200.345TOPLAM VARLIKLAR8.754.896 8.632.121KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar379.695 985.033İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar379.695 985.033Banka Kredileri4 379.695 985.033Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları639.522 440.018İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları137.782 240.775Banka Kredileri4 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 12.892 12.971İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 124.890 227.804İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları501.740 199.243Banka Kredileri4 256.462 60.094Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 38.060 39.702İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 207.218 99.447Ticari Borçlar1.396.953 1.598.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,26 945.020 1.246.876İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 451.933 351.256Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 42.603 47.322Diğer Borçlar17.641 113.289İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.922 6.166İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.719 107.123Türev Araçlar17 54.597 32.747Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.923 3.140Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 47.788 29.152Kısa Vadeli Karşılıklar29.656 30.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar397 1.830Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 29.259 29.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 153.713 220.386ARA TOPLAM2.765.091 3.500.081TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.765.091 3.500.081UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.054.357 2.195.798İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar466.741 314.873Banka Kredileri4 410.569 137.986Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 56.172 51.884İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 0 125.003İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.587.616 1.880.925Banka Kredileri4 2.270.563 1.401.877Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 317.053 272.555İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 0 206.493Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.599 448Uzun Vadeli Karşılıklar21.742 17.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 21.742 17.209Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 110.538 84.216Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler385 497TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.188.621 2.298.168TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.953.712 5.798.249ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.801.184 2.833.872Ödenmiş Sermaye18 150.000 150.000Sermaye Düzeltme Farkları18 16.829 16.829Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)816.738 503.813Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)800.890 503.813Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 189.941 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.479 -6.464Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)618.428 510.277Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar15.848 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)187.875 130.444Yabancı Para Çevrim Farkları187.875 130.444Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 277.743 220.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.453.684 1.360.307Net Dönem Karı veya Zararı-101.685 452.071TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.801.184 2.833.872TOPLAM KAYNAKLAR8.754.896 8.632.121Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 38.623.155 46.380.766Satışların Maliyeti20 -36.835.706 -44.538.788TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.787.449 1.841.978BRÜT KAR (ZARAR)1.787.449 1.841.978Genel Yönetim Giderleri21 -348.449 -306.537Pazarlama Giderleri22 -703.269 -665.700Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 521.627 473.623Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -943.897 -499.666ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)313.461 843.698Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 5.578 30.509Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -17.016 -2.790Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 57.055 116.360FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)359.078 987.777Finansman Gelirleri25 83.700 36.878Finansman Giderleri25 -493.851 -475.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-51.073 548.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19 -50.612 -96.903Dönem Vergi (Gideri) Geliri-51.087 -109.928Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri475 13.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-101.685 452.071DÖNEM KARI (ZARARI)-101.685 452.071Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-101.685 452.071Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Paşına Kazanç 27 -0,68000000 3,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar312.925 -60.818Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)211.045 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.015 -2.606Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar15.848 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları113.844 -61.276Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.797 3.064Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-26.797 3.064Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar57.431 24.822Yabancı Para Çevrim Farkları57.431 24.822DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)370.356 -35.996TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)268.671 416.075Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları268.671 416.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909002BIST