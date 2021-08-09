***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 0 -6.464 0 510.277 503.813 130.444 130.444 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 2.833.872Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 57.335 94.736 -152.071 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -1.227 0 0 37.088 37.088 0 0 -571.816 -535.955 -535.955Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -571.816 -571.816 -571.816Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -1.227 0 0 37.088 37.088 0 0 0 35.861 35.861Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 -300.000 -300.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 0 -7.691 0 510.277 502.586 167.532 167.532 277.743 1.455.043 -571.816 1.997.917 1.997.917Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 189.941 -7.479 15.848 618.428 610.949 187.875 187.875 277.743 1.453.684 -101.685 2.801.184 2.801.184Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -101.685 101.685 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 1.578 0 0 63.941 63.941 0 0 193.097 258.616 258.616Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.097 193.097 193.097Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 1.578 0 0 63.941 63.941 0 0 0 65.519 65.519Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 189.941 -5.901 15.848 618.428 612.527 251.816 251.816 277.743 1.151.999 193.097 2.859.800 2.859.800Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI368.085 682.839Dönem Karı (Zararı)193.097 -571.816Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)193.097 -571.816Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler637.901 862.358Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8, 9 206.249 187.406Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.099 2.078Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 9.099 2.078Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.937 357.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.562 2.224Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.300 11.980Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.925 343.653Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler253.523 228.564Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -47.113 -20.668Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 300.636 249.232Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler176.178 53.991Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -67.522 26.908Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler50.638 1.969Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-201 3.585Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -201 3.585İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-430.576 346.814Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-583.231 338.133İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.447 102.020İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-574.784 236.113Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-727.910 57.077Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11.325 15.418Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler825.437 -63.491İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)322.936 -260.001İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)502.501 196.510Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-528 -7.541Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.393 26.683İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.922 -6.166İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.529 32.849Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-18.389 -20.238Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13.415 10.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.698 -9.268Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)39.913 -2.586Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.785 -6.682Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları400.422 637.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-959 -839Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-14.681 -10.562Vergi İadeleri (Ödemeleri)-49.790 -29.152Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)33.093 86.036YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI43.965 -32.277Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.020 2.433Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.020 2.433Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-96.668 -71.858Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -96.668 -71.858Alınan Temettüler87.500 18.000Alınan Faiz47.113 20.668Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -1.520FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI279.718 31.830Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri39.708.044 6.202.099Kredilerden Nakit Girişleri3 39.197.518 6.202.099İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri3 510.526 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.818.846 -5.508.428Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -38.818.846 -5.508.428Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-174.954 -124.526Ödenen Temettüler-200.000 -300.000Ödenen Faiz-234.526 -237.315YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)691.768 682.392Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.275 977NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)698.043 683.369DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ223.001 462.773DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ921.044 1.146.142Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.000.669 335.719Ticari Alacaklar3.437.527 2.873.913İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 19 108.258 99.811İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 3.329.269 2.774.102Türev Araçlar0 836Stoklar5 2.249.781 1.521.871Peşin Ödenmiş Giderler27.045 35.842Diğer Dönen Varlıklar10 301.978 329.932ARA TOPLAM7.017.000 5.098.113TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.017.000 5.098.113DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar730.477 730.477Ticari Alacaklar135.119 124.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 135.119 124.601Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 510.008 542.486Maddi Duran Varlıklar7 1.383.597 1.350.082Kullanım Hakkı Varlıkları9 782.326 769.127Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 120.604 133.878Peşin Ödenmiş Giderler447 2.975Diğer Duran Varlıklar10 3.698 3.157TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.666.276 3.656.783TOPLAM VARLIKLAR10.683.276 8.754.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar811.982 379.695İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar811.982 379.695Banka Kredileri3 811.982 379.695Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.490.032 639.522İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları117.940 137.782Banka Kredileri3 101.151 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 16.789 12.892İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3 0 124.890İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.372.092 501.740Banka Kredileri3 1.327.463 256.462Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 44.629 38.060İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3 0 207.218Ticari Borçlar2.222.390 1.396.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 19 1.267.956 945.020İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 954.434 451.933Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar42.075 42.603Diğer Borçlar14.248 17.641İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 6.922İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.248 10.719Türev Araçlar11 35.372 54.597Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.124 2.923Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü92.994 47.788Kısa Vadeli Karşılıklar21.350 29.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar397 397Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 20.953 29.259Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 166.512 153.713ARA TOPLAM4.913.079 2.765.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.913.079 2.765.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.819.266 3.054.357İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar551.653 466.741Banka Kredileri3 410.024 410.569Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 55.616 56.172İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3 86.013 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.267.613 2.587.616Banka Kredileri3 1.512.470 2.270.563Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 330.630 317.053İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3 424.513 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.813 1.599Uzun Vadeli Karşılıklar22.767 21.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22.767 21.742Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü66.180 110.538Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler371 385TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.910.397 3.188.621TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.823.476 5.953.712ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.859.800 2.801.184Ödenmiş Sermaye150.000 150.000Sermaye Düzeltme Farkları16.829 16.829Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)818.316 816.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)184.040 182.462Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)189.941 189.941Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.901 -7.479Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar15.848 15.848Diğer Kazançlar (Kayıplar)618.428 618.428Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikm 187.875Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler277.743 277.743Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.151.999 1.453.684Net Dönem Karı veya Zararı193.097 -101.685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.859.800 2.801.184TOPLAM KAYNAKLAR10.683.276 8.754.896Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.910.034 16.043.241Satışların Maliyeti-19.708.983 -15.440.525TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.201.051 602.716BRÜT KAR (ZARAR)1.201.051 602.716Genel Yönetim Giderleri13 -207.142 -158.219Pazarlama Giderleri14 -421.579 -360.625Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 460.623 152.522Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -627.941 -528.200ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)405.012 -291.806Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 1.121 1.943Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -920 -5.528Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 67.522 -26.908FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)472.735 -322.299Finansman Gelirleri17 72.887 20.668Finansman Giderleri17 -301.887 -268.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)243.735 -569.847Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-50.638 -1.969Dönem Vergi (Gideri) Geliri-94.996 -3.753Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 44.358 1.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)193.097 -571.816DÖNEM KARI (ZARARI)193.097 -571.816Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları193.097 -571.816Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Paşına Kazanç 1,29000000 -3,81000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.578 -1.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.578 -1.227Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar63.941 37.088Yabancı Para Çevrim Farkları63.941 37.088DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.519 35.861TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)258.616 -535.955Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları258.616 -535.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956430BIST