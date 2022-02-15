***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 -6.464 510.277 503.813 130.444 130.444 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 0 2.833.872Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler57.335 393.377 -450.712 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)189.941 -1.015 15.848 108.151 312.925 57.431 57.431 -101.685 268.671 0 268.671Dönem Karı (Zararı)-101.685 -101.685 0 -101.685Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)189.941 -1.015 15.848 108.151 312.925 57.431 57.431 370.356 0 370.356Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-300.000 -300.000 0 -300.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.359 -1.359 0 -1.359Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 189.941 -7.479 15.848 618.428 816.738 187.875 187.875 277.743 1.453.684 -101.685 2.801.184 0 2.801.184Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 189.941 -7.479 15.848 618.428 816.738 187.875 187.875 277.743 1.453.684 -101.685 2.801.184 0 2.801.184Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-101.685 101.685 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.485 -2.133 14.400 441.721 557.473 276.104 276.104 1.543.500 2.377.077 0 2.377.077Dönem Karı (Zararı)1.543.500 1.543.500 0 1.543.500Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)103.485 -2.133 14.400 441.721 557.473 276.104 276.104 833.577 0 833.577Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-200.000 -200.000 0 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 293.426 -9.612 30.248 1.060.149 1.374.211 463.979 463.979 277.743 1.151.999 1.543.500 4.978.261 0 4.978.261Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-363.815 475.545Dönem Karı (Zararı)1.543.500 -101.685Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.326.479 915.684Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10,11 432.534 392.899Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.043 8.548Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 13.043 8.548Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler53.675 15.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 10.045 4.919Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 26.014 14.681Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17.616 -3.907Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler554.512 422.529Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -76.862 -66.341Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 631.374 488.870Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler316.447 71.020Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler24 0 11.443Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 -186.103 -57.055Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 176.466 50.612Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-34.095 2.488Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -34.095 2.488İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 0 -2.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.591.157 -266.308Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.901.323 310.363İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-27.263 117.653İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.874.060 192.710Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.105.398 -136.320Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.457 -11.905Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.442.212 -201.179İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)753.795 -301.856İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)688.417 100.677Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.444 -4.719Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.819 -95.648İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.388 756İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.431 -96.404Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-10.559 21.014Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.261 934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.156 -148.848Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.276 -82.064Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-19.880 -66.784Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları278.822 547.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.113 -1.401Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-14.681 -11.980Vergi İadeleri (Ödemeleri)-187.688 -32.451Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-438.155 -26.314YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.382 -157.304İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 5.889İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.061 -1.790Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.816 6.639Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.816 6.639Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-254.999 -251.024Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-196.820 -185.457Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.179 -65.567Alınan Temettüler8 100.000 18.000Alınan Faiz76.862 66.341Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -1.359FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI708.237 -608.346Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri102.985.277 27.154.877Kredilerden Nakit Girişleri4 102.255.277 27.154.877İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri4 730.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-101.120.457 -26.742.515Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -101.120.457 -26.742.515Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-453.593 -306.412Ödenen Temettüler-200.000 -300.000Ödenen Faiz-502.990 -414.296YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)304.040 -290.105Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi241.899 5.512NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)545.939 -284.593DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ223.001 507.594DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ768.940 223.001Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.319.813 335.719Ticari Alacaklar4.765.599 2.873.913İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,26 127.074 99.811İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.638.525 2.774.102Türev Araçlar17 0 836Stoklar6 3.627.269 1.521.871Peşin Ödenmiş Giderler12 42.047 35.842Diğer Dönen Varlıklar13 330.849 329.932ARA TOPLAM10.085.577 5.098.113TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.085.577 5.098.113DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.201.507 730.477Ticari Alacaklar121.195 124.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 121.195 124.601Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 642.989 542.486Maddi Duran Varlıklar9 1.584.518 1.350.082Kullanım Hakkı Varlıkları11 868.729 769.127Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 106.192 133.878Peşin Ödenmiş Giderler12 2.227 2.975Ertelenmiş Vergi Varlığı19 47.144 0Diğer Duran Varlıklar4.516 3.157TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.579.017 3.656.783TOPLAM VARLIKLAR14.664.594 8.754.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.439.690 379.695İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.439.690 379.695Banka Kredileri4 1.439.690 379.695Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları990.204 639.522İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları125.742 137.782Banka Kredileri4 106.075 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 19.667 12.892İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 0 124.890İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları864.462 501.740Banka Kredileri4 817.647 256.462Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 46.815 38.060İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 0 207.218Ticari Borçlar2.839.165 1.396.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 26 1.698.815 945.020İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.140.350 451.933Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 46.047 42.603Diğer Borçlar24.460 17.641İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.310 6.922İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.150 10.719Türev Araçlar17 43.202 54.597Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.747 2.923Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 228.994 47.788Kısa Vadeli Karşılıklar58.605 29.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar939 397Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 57.666 29.259Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 128.678 153.713ARA TOPLAM5.804.792 2.765.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.804.792 2.765.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.844.158 3.054.357İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar959.659 466.741Banka Kredileri4 419.681 410.569Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 51.724 56.172İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 488.254 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.884.499 2.587.616Banka Kredileri4 2.300.368 2.270.563Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 331.043 317.053İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 253.088 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36 1.599Uzun Vadeli Karşılıklar31.807 21.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 31.807 21.742Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 110.538Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.540 385TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.881.541 3.188.621TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.686.333 5.953.712ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.978.261 2.801.184Ödenmiş Sermaye18 150.000 150.000Sermaye Düzeltme Farkları18 16.829 16.829Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.374.211 816.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.343.963 800.890Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 293.426 189.941Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.612 -7.479Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.060.149 618.428Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar30.248 15.848Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)463.979 187.875Yabancı Para Çevrim Farkları463.979 187.875Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 277.743 277.743Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.151.999 1.453.684Net Dönem Karı veya Zararı1.543.500 -101.685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.978.261 2.801.184TOPLAM KAYNAKLAR14.664.594 8.754.896Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 56.007.463 38.623.155Satışların Maliyeti20 -52.512.635 -36.835.706TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.494.828 1.787.449BRÜT KAR (ZARAR)3.494.828 1.787.449Genel Yönetim Giderleri21 -443.270 -348.449Pazarlama Giderleri22 -892.432 -703.269Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 2.088.570 521.627Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.472.340 -943.897ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.775.356 313.461Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 39.643 5.578Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -5.548 -17.016Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 186.103 57.055FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.995.554 359.078Finansman Gelirleri25 382.470 83.700Finansman Giderleri25 -658.058 -493.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19 1.719.966 -51.073Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-176.466 -50.612Dönem Vergi (Gideri) Geliri-368.894 -51.087Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri192.428 475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.543.500 -101.685DÖNEM KARI (ZARARI)1.543.500 -101.685Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.543.500 -101.685Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 27 10,29000000 -0,68000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar557.473 312.925Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)114.983 211.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.133 -1.015Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar8 14.400 15.848Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları464.969 113.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-34.746 -26.797Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-34.746 -26.797Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar276.104 57.431Yabancı Para Çevrim Farkları276.104 57.431DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)833.577 370.356TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.377.077 268.671Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.377.077 268.671http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001980BIST