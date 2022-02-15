***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor
15.02.2022 21:46
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 -6.464 510.277 503.813 130.444 130.444 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 0 2.833.872
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
57.335 393.377 -450.712 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
189.941 -1.015 15.848 108.151 312.925 57.431 57.431 -101.685 268.671 0 268.671
Dönem Karı (Zararı)
-101.685 -101.685 0 -101.685
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
189.941 -1.015 15.848 108.151 312.925 57.431 57.431 370.356 0 370.356
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-300.000 -300.000 0 -300.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.359 -1.359 0 -1.359
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 189.941 -7.479 15.848 618.428 816.738 187.875 187.875 277.743 1.453.684 -101.685 2.801.184 0 2.801.184
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 189.941 -7.479 15.848 618.428 816.738 187.875 187.875 277.743 1.453.684 -101.685 2.801.184 0 2.801.184
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-101.685 101.685 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.485 -2.133 14.400 441.721 557.473 276.104 276.104 1.543.500 2.377.077 0 2.377.077
Dönem Karı (Zararı)
1.543.500 1.543.500 0 1.543.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.485 -2.133 14.400 441.721 557.473 276.104 276.104 833.577 0 833.577
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.000 -200.000 0 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 293.426 -9.612 30.248 1.060.149 1.374.211 463.979 463.979 277.743 1.151.999 1.543.500 4.978.261 0 4.978.261
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-363.815 475.545
Dönem Karı (Zararı)
1.543.500 -101.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.326.479 915.684
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10,11 432.534 392.899
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.043 8.548
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 13.043 8.548
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.675 15.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 10.045 4.919
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 26.014 14.681
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17.616 -3.907
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
554.512 422.529
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -76.862 -66.341
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 631.374 488.870
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
316.447 71.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24 0 11.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -186.103 -57.055
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 176.466 50.612
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.095 2.488
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -34.095 2.488
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -2.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.591.157 -266.308
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.901.323 310.363
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.263 117.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.874.060 192.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.105.398 -136.320
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.457 -11.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.442.212 -201.179
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
753.795 -301.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
688.417 100.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.444 -4.719
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.819 -95.648
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.388 756
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.431 -96.404
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.559 21.014
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.261 934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.156 -148.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.276 -82.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-19.880 -66.784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
278.822 547.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.113 -1.401
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-14.681 -11.980
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-187.688 -32.451
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-438.155 -26.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.382 -157.304
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 5.889
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.061 -1.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.816 6.639
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.816 6.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-254.999 -251.024
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-196.820 -185.457
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.179 -65.567
Alınan Temettüler
8 100.000 18.000
Alınan Faiz
76.862 66.341
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
708.237 -608.346
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.985.277 27.154.877
Kredilerden Nakit Girişleri
4 102.255.277 27.154.877
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4 730.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.120.457 -26.742.515
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -101.120.457 -26.742.515
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-453.593 -306.412
Ödenen Temettüler
-200.000 -300.000
Ödenen Faiz
-502.990 -414.296
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
304.040 -290.105
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
241.899 5.512
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.939 -284.593
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
223.001 507.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
768.940 223.001
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.319.813 335.719
Ticari Alacaklar
4.765.599 2.873.913
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,26 127.074 99.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.638.525 2.774.102
Türev Araçlar
17 0 836
Stoklar
6 3.627.269 1.521.871
Peşin Ödenmiş Giderler
12 42.047 35.842
Diğer Dönen Varlıklar
13 330.849 329.932
ARA TOPLAM
10.085.577 5.098.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.085.577 5.098.113
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.201.507 730.477
Ticari Alacaklar
121.195 124.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 121.195 124.601
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 642.989 542.486
Maddi Duran Varlıklar
9 1.584.518 1.350.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 868.729 769.127
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 106.192 133.878
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.227 2.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 47.144 0
Diğer Duran Varlıklar
4.516 3.157
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.579.017 3.656.783
TOPLAM VARLIKLAR
14.664.594 8.754.896
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.439.690 379.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.439.690 379.695
Banka Kredileri
4 1.439.690 379.695
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
990.204 639.522
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
125.742 137.782
Banka Kredileri
4 106.075 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 19.667 12.892
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 124.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
864.462 501.740
Banka Kredileri
4 817.647 256.462
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 46.815 38.060
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 207.218
Ticari Borçlar
2.839.165 1.396.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 26 1.698.815 945.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.140.350 451.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 46.047 42.603
Diğer Borçlar
24.460 17.641
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.310 6.922
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.150 10.719
Türev Araçlar
17 43.202 54.597
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.747 2.923
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 228.994 47.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.605 29.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
939 397
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 57.666 29.259
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 128.678 153.713
ARA TOPLAM
5.804.792 2.765.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.804.792 2.765.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.844.158 3.054.357
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
959.659 466.741
Banka Kredileri
4 419.681 410.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 51.724 56.172
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 488.254 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.884.499 2.587.616
Banka Kredileri
4 2.300.368 2.270.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 331.043 317.053
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 253.088 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36 1.599
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.807 21.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 31.807 21.742
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 110.538
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.540 385
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.881.541 3.188.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.686.333 5.953.712
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.978.261 2.801.184
Ödenmiş Sermaye
18 150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 16.829 16.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.374.211 816.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.343.963 800.890
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 293.426 189.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.612 -7.479
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.060.149 618.428
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30.248 15.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
463.979 187.875
Yabancı Para Çevrim Farkları
463.979 187.875
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 277.743 277.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.151.999 1.453.684
Net Dönem Karı veya Zararı
1.543.500 -101.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.978.261 2.801.184
TOPLAM KAYNAKLAR
14.664.594 8.754.896
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 56.007.463 38.623.155
Satışların Maliyeti
20 -52.512.635 -36.835.706
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.494.828 1.787.449
BRÜT KAR (ZARAR)
3.494.828 1.787.449
Genel Yönetim Giderleri
21 -443.270 -348.449
Pazarlama Giderleri
22 -892.432 -703.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.088.570 521.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.472.340 -943.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.775.356 313.461
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 39.643 5.578
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -5.548 -17.016
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 186.103 57.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.995.554 359.078
Finansman Gelirleri
25 382.470 83.700
Finansman Giderleri
25 -658.058 -493.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19 1.719.966 -51.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-176.466 -50.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-368.894 -51.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
192.428 475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.543.500 -101.685
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.543.500 -101.685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.543.500 -101.685
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 27 10,29000000 -0,68000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
557.473 312.925
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
114.983 211.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.133 -1.015
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8 14.400 15.848
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
464.969 113.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.746 -26.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-34.746 -26.797
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
276.104 57.431
Yabancı Para Çevrim Farkları
276.104 57.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
833.577 370.356
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.377.077 268.671
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.377.077 268.671
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001980
BIST