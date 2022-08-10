***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 20:16
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 189.941 -7.479 15.848 618.428 816.738 187.875 187.875 277.743 1.453.684 -101.685 2.801.184 0 2.801.184
Transferler
-101.685 101.685
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.578 1.578 63.941 63.941 193.097 258.616 0 258.616
Dönem Karı (Zararı)
193.097 193.097 0 193.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.578 1.578 63.941 63.941 65.519 0 65.519
Kar Payları
-200.000 -200.000 0 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 189.941 -5.901 15.848 618.428 818.316 251.816 251.816 277.743 1.151.999 193.097 2.859.800 0 2.859.800
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 293.426 -9.612 30.248 1.060.149 1.374.211 463.979 463.979 277.743 1.151.999 1.543.500 4.978.261 0 4.978.261
Transferler
59.250 1.486.250 -1.545.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.931 -9.931 210.714 210.714 979.899 1.180.682 0 1.180.682
Dönem Karı (Zararı)
979.899 979.899 0 979.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.931 -9.931 210.714 210.714 200.783 0 200.783
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-600.000 -600.000 0 -600.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.000 2.000 0 2.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 293.426 -19.543 30.248 1.060.149 1.364.280 674.693 674.693 336.993 2.038.249 979.899 5.560.943 0 5.560.943
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.863.942 368.085
Dönem Karı (Zararı)
979.899 193.097
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
979.899 193.097
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.119.501 637.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8, 9 244.640 206.249
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.618 9.099
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.618 9.099
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.021 9.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.381 3.562
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.500 8.300
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.860 -1.925
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
809.973 253.523
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -41.278 -47.113
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 851.251 300.636
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.462 176.178
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -183.110 -67.522
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
217.093 50.638
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-196 -201
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -196 -201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.002.487 -430.576
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.824.695 -583.231
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-282.313 -8.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.542.382 -574.784
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.199.346 -727.910
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.338 11.325
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.515.597 825.437
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.003.015 322.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.512.582 502.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
31.963 -528
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.463 -3.393
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.310 -6.922
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.773 3.529
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-390.291 -18.389
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.894 13.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.734 52.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-75.060 39.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.674 12.785
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.903.087 400.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.063 -959
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-26.014 -14.681
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-383.537 -49.790
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.549.241 33.093
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.740 43.965
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -18.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.686 6.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -104.704 -96.668
Alınan Temettüler
0 87.500
Alınan Faiz
41.278 47.113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.922.382 279.718
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.928.785 39.708.044
Kredilerden Nakit Girişleri
3 48.658.785 39.197.518
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
3 270.000 510.526
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.619.611 -38.818.846
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -41.619.611 -38.818.846
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-205.422 -174.954
Ödenen Temettüler
-600.000 -200.000
Ödenen Faiz
-581.370 -234.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.300 691.768
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
131.454 6.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.154 698.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
768.940 223.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
879.094 921.044
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.938.388 1.319.813
Ticari Alacaklar
11.605.143 4.765.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,19 409.387 127.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.195.756 4.638.525
Türev Araçlar
11 347.089 0
Stoklar
5 8.826.615 3.627.269
Peşin Ödenmiş Giderler
82.981 42.047
Diğer Dönen Varlıklar
10 404.602 330.849
ARA TOPLAM
24.204.818 10.085.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.204.818 10.085.577
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.244.327 1.201.507
Ticari Alacaklar
99.728 121.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 99.728 121.195
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 844.099 642.989
Maddi Duran Varlıklar
7 1.611.209 1.584.518
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 983.783 868.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 99.367 106.192
Peşin Ödenmiş Giderler
6.631 2.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 102.620 47.144
Diğer Duran Varlıklar
5.823 4.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.997.587 4.579.017
TOPLAM VARLIKLAR
29.202.405 14.664.594
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.466.752 1.439.690
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.000.140 0
Banka Kredileri
3 1.000.140 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.466.612 1.439.690
Banka Kredileri
3 3.466.612 1.439.690
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.303.319 990.204
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
447.307 125.742
Banka Kredileri
3 308.973 106.075
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 27.285 19.667
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 111.049 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.856.012 864.462
Banka Kredileri
3 2.389.577 817.647
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 68.352 46.815
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 398.083 0
Ticari Borçlar
9.354.762 2.839.165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,19 3.701.830 1.698.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 5.652.932 1.140.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
78.010 46.047
Diğer Borçlar
30.923 24.460
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 8.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
30.923 16.150
Türev Araçlar
11 0 43.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.447 5.747
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
118.026 228.994
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.230 58.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
939 939
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 41.291 57.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 106.533 128.678
ARA TOPLAM
17.506.002 5.804.792
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.506.002 5.804.792
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.082.163 3.844.158
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.433.198 959.659
Banka Kredileri
3 1.213.227 419.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 41.044 51.724
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 178.927 488.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.648.965 2.884.499
Banka Kredileri
3 3.882.612 2.300.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 435.202 331.043
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 331.151 253.088
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.230 36
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.056 31.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
47.056 31.807
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 5.540
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.135.460 3.881.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.641.462 9.686.333
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.560.943 4.978.261
Ödenmiş Sermaye
150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.829 16.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.364.280 1.374.211
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
n Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
293.426 293.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.543 -9.612
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.060.149 1.060.149
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30.248 30.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
674.693 463.979
Yabancı Para Çevrim Farkları
674.693 463.979
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
336.993 277.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.038.249 1.151.999
Net Dönem Karı veya Zararı
979.899 1.543.500
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.560.943 4.978.261
TOPLAM KAYNAKLAR
29.202.405 14.664.594
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
72.883.921 20.910.034
Satışların Maliyeti
-69.883.171 -19.708.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.000.750 1.201.051
BRÜT KAR (ZARAR)
3.000.750 1.201.051
Genel Yönetim Giderleri
13 -385.496 -207.142
Pazarlama Giderleri
14 -688.279 -421.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.190.932 460.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.193.879 -627.941
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.924.028 405.012
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 750 1.121
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -554 -920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 183.110 67.522
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.107.334 472.735
Finansman Gelirleri
17 41.278 72.887
Finansman Giderleri
17 -951.620 -301.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.196.992 243.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-217.093 -50.638
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-272.569 -94.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 55.476 44.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
979.899 193.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
979.899 193.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
979.899 193.097
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç / (kayıp) 6,53000000 1,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.931 1.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.931 1.578
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
210.714 63.941
Yabancı Para Çevrim Farkları
210.714 63.941
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
200.783 65.519
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.180.682 258.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.180.682 258.616
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054375
BIST