***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 189.941 -7.479 15.848 618.428 816.738 187.875 187.875 277.743 1.453.684 -101.685 2.801.184 0 2.801.184Transferler-101.685 101.685Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.578 1.578 63.941 63.941 193.097 258.616 0 258.616Dönem Karı (Zararı)193.097 193.097 0 193.097Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.578 1.578 63.941 63.941 65.519 0 65.519Kar Payları-200.000 -200.000 0 -200.000Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 189.941 -5.901 15.848 618.428 818.316 251.816 251.816 277.743 1.151.999 193.097 2.859.800 0 2.859.800Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000 16.829 293.426 -9.612 30.248 1.060.149 1.374.211 463.979 463.979 277.743 1.151.999 1.543.500 4.978.261 0 4.978.261Transferler59.250 1.486.250 -1.545.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.931 -9.931 210.714 210.714 979.899 1.180.682 0 1.180.682Dönem Karı (Zararı)979.899 979.899 0 979.899Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.931 -9.931 210.714 210.714 200.783 0 200.783Sermaye ArttırımıKar Payları-600.000 -600.000 0 -600.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.000 2.000 0 2.000Dönem Sonu Bakiyeler150.000 16.829 293.426 -19.543 30.248 1.060.149 1.364.280 674.693 674.693 336.993 2.038.249 979.899 5.560.943 0 5.560.943Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.863.942 368.085Dönem Karı (Zararı)979.899 193.097Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)979.899 193.097Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.119.501 637.901Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8, 9 244.640 206.249Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.618 9.099Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 6.618 9.099Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.021 9.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.381 3.562Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.500 8.300Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-6.860 -1.925Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler809.973 253.523Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -41.278 -47.113Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 851.251 300.636Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.462 176.178Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -183.110 -67.522Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler217.093 50.638Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-196 -201Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -196 -201İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.002.487 -430.576Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.824.695 -583.231İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-282.313 -8.447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.542.382 -574.784Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.199.346 -727.910Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-45.338 11.325Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.515.597 825.437İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.003.015 322.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.512.582 502.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)31.963 -528Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.463 -3.393İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.310 -6.922İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.773 3.529Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-390.291 -18.389Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.894 13.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-102.734 52.698Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-75.060 39.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-27.674 12.785Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.903.087 400.422Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.063 -959Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-26.014 -14.681Vergi İadeleri (Ödemeleri)-383.537 -49.790Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.549.241 33.093YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-79.740 43.965İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -18.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.686 6.020Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -104.704 -96.668Alınan Temettüler0 87.500Alınan Faiz41.278 47.113FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.922.382 279.718Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri48.928.785 39.708.044Kredilerden Nakit Girişleri3 48.658.785 39.197.518İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri3 270.000 510.526Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-41.619.611 -38.818.846Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -41.619.611 -38.818.846Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-205.422 -174.954Ödenen Temettüler-600.000 -200.000Ödenen Faiz-581.370 -234.526YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.300 691.768Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi131.454 6.275NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)110.154 698.043DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ768.940 223.001DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ879.094 921.044Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.938.388 1.319.813Ticari Alacaklar11.605.143 4.765.599İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,19 409.387 127.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.195.756 4.638.525Türev Araçlar11 347.089 0Stoklar5 8.826.615 3.627.269Peşin Ödenmiş Giderler82.981 42.047Diğer Dönen Varlıklar10 404.602 330.849ARA TOPLAM24.204.818 10.085.577TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.204.818 10.085.577DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.244.327 1.201.507Ticari Alacaklar99.728 121.195İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 99.728 121.195Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 844.099 642.989Maddi Duran Varlıklar7 1.611.209 1.584.518Kullanım Hakkı Varlıkları9 983.783 868.729Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 99.367 106.192Peşin Ödenmiş Giderler6.631 2.227Ertelenmiş Vergi Varlığı18 102.620 47.144Diğer Duran Varlıklar5.823 4.516TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.997.587 4.579.017TOPLAM VARLIKLAR29.202.405 14.664.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.466.752 1.439.690İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.000.140 0Banka Kredileri3 1.000.140 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.466.612 1.439.690Banka Kredileri3 3.466.612 1.439.690Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.303.319 990.204İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları447.307 125.742Banka Kredileri3 308.973 106.075Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 27.285 19.667İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3 111.049 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.856.012 864.462Banka Kredileri3 2.389.577 817.647Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 68.352 46.815İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3 398.083 0Ticari Borçlar9.354.762 2.839.165İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,19 3.701.830 1.698.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 5.652.932 1.140.350Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar78.010 46.047Diğer Borçlar30.923 24.460İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 8.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar30.923 16.150Türev Araçlar11 0 43.202Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.447 5.747Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü118.026 228.994Kısa Vadeli Karşılıklar42.230 58.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar939 939Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 41.291 57.666Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 106.533 128.678ARA TOPLAM17.506.002 5.804.792TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.506.002 5.804.792UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.082.163 3.844.158İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.433.198 959.659Banka Kredileri3 1.213.227 419.681Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 41.044 51.724İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3 178.927 488.254İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.648.965 2.884.499Banka Kredileri3 3.882.612 2.300.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 435.202 331.043İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3 331.151 253.088Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.230 36Uzun Vadeli Karşılıklar47.056 31.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar47.056 31.807Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 5.540TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.135.460 3.881.541TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.641.462 9.686.333ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.560.943 4.978.261Ödenmiş Sermaye150.000 150.000Sermaye Düzeltme Farkları16.829 16.829Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.364.280 1.374.211Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)n Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)293.426 293.426Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.543 -9.612Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.060.149 1.060.149Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar30.248 30.248Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)674.693 463.979Yabancı Para Çevrim Farkları674.693 463.979Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler336.993 277.743Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.038.249 1.151.999Net Dönem Karı veya Zararı979.899 1.543.500TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.560.943 4.978.261TOPLAM KAYNAKLAR29.202.405 14.664.594Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat72.883.921 20.910.034Satışların Maliyeti-69.883.171 -19.708.983TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.000.750 1.201.051BRÜT KAR (ZARAR)3.000.750 1.201.051Genel Yönetim Giderleri13 -385.496 -207.142Pazarlama Giderleri14 -688.279 -421.579Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.190.932 460.623Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.193.879 -627.941ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.924.028 405.012Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 750 1.121Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -554 -920Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 183.110 67.522FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.107.334 472.735Finansman Gelirleri17 41.278 72.887Finansman Giderleri17 -951.620 -301.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.196.992 243.735Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-217.093 -50.638Dönem Vergi (Gideri) Geliri-272.569 -94.996Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 55.476 44.358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)979.899 193.097DÖNEM KARI (ZARARI)979.899 193.097Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları979.899 193.097Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 6,53000000 1,29000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.931 1.578Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.931 1.578Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar210.714 63.941Yabancı Para Çevrim Farkları210.714 63.941DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)200.783 65.519TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.180.682 258.616Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.180.682 258.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054375BIST