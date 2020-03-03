***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi03/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih03/03/2020Saati11:00AdresiBarbaros Mah.Gelincik Sokak N4 -A Ataşehir / İstanbulGündemEkte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.03.2020 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823967BIST