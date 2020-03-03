***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
03.03.2020 18:05
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
03/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
03/03/2020
Saati
11:00
Adresi
Barbaros Mah.Gelincik Sokak N4 -A Ataşehir / İstanbul
Gündem
Ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.03.2020 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823967
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0670
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0314
18:056,7992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0609
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,7498
18:05318,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 4,98
|Açılış
|: 318,98
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
320,29
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7555
|7,7944
|% -1,08
|
|Frank
|6,3260
|6,3641
|% -0,97
|
|Riyal
|1,6128
|1,6209
|% -1,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|50,02
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,32
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,09
|
|B. Petrol
|53,26
|53,26
|1,36
|
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