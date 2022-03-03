***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
03.03.2022 18:35
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
03/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Tarih
03/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Barbaros Mah.Gelincik Sokak N4 -A Ataşehir / İstanbul
Gündem
Ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.03.2022 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007017
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0467
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
18:0515,6590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0502
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05874,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,82
|Açılış
|: 874,09
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|45,12
|44.897.975
|% 10,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.153.549.177
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|516.438.403
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|167.663.017
|% 9,95
|
|KZBGY
|44,10
|13.280.483
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|144.102.858
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% -9,88
|
|SANEL
|9,12
|10.851.447
|% -8,16
|
|KONKA
|10,35
|148.047.279
|% -6,59
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% -0,15
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 2,49
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 3,75
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,27
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 3,40
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1247
|14,1365
|% 0,33
|
|Euro
|15,6225
|15,6590
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,7856
|18,8798
|% -0,19
|
|Frank
|15,2739
|15,3659
|% 0,18
|
|Riyal
|3,7491
|3,7679
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|1,13
|
|Altın Gr.
|874
|874
|1,82
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
-
17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY