***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.02.2023 18:16
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/01/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
06/03/2023
Saati
13:00
Adresi
Barbaros Mah. Gelincik Sokak N 4-A Ataşehir/ İstanbul
Gündem
Aşağıda sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ' NİN
06/03/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. 2022 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 9'uncu maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresinin uzatılması hakkında karar alınması.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında sağlanan menfaatin onaylanması ve 2023 yılına ait yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
10. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
12. Dilek ve görüşler.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114466
BIST