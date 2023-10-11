***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/10/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023-30.09.2023Tarih06/11/2023Saati13:30AdresiBarbaros Mah. Gelincik Sokak N 4-A Ataşehir/ İstanbulGündemAşağıda sunulmuştur.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar1- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak yer, tarih, saat ve gündemin belirlenmesi,2- Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanmasına ilişkin yetkilendirme yapılması.3- Temsil belgelerinin kontrolü için yetkilendirme yapılması.Bu karar Yönetim Kurulu Başkanı'nın teklifi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca elden dolaştırma yoluyla alınmıştır.1- Opet Petrolcülük A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu' nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 06 Kasım 2023 Pazartesi günü, saat 13:30'da, Barbaros Mah. Gelincik Sokak N 4-A Ataşehir/ İstanbul adresinde TTK 416'ncı maddesine uygun olarak çağrısız olarak yapılmasına, davetin ayrıca e-şirket portalında yayınlanmasına karar verilmiştir.OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.' NİN06/11/2023 TARİHLİOLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISI' NIN GÜNDEMİ1- Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2- Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması3- Dilek ve görüşler.2- Hazır Bulunanlar Listesinin, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin biri tarafından imzalanabilmesine karar verilmiştir.3- Toplantıya katılacak gerçek kişi pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve yetkilendirme yapılan kişilerin kimliklerinin Genel Kurul İç Yönergesinin 5. Maddesine göre kontrollerini yapmak üzere Kerem Kaşıtoğlu' nun görevlendirilmesine karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204017BIST