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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

11.10.2023 09:10
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/10/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-30.09.2023
Tarih
06/11/2023
Saati
13:30
Adresi
Barbaros Mah. Gelincik Sokak N 4-A Ataşehir/ İstanbul
Gündem
Aşağıda sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

           1- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak yer, tarih, saat ve gündemin belirlenmesi,                                        
2- Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanmasına ilişkin yetkilendirme yapılması.                                         
3- Temsil belgelerinin kontrolü için yetkilendirme yapılması.
Bu karar Yönetim Kurulu Başkanı'nın teklifi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca elden dolaştırma yoluyla alınmıştır.
1-    Opet Petrolcülük A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu' nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 06 Kasım 2023 Pazartesi günü, saat 13:30'da, Barbaros Mah. Gelincik Sokak N 4-A Ataşehir/ İstanbul adresinde TTK 416'ncı maddesine uygun olarak çağrısız olarak yapılmasına, davetin ayrıca e-şirket portalında yayınlanmasına karar verilmiştir.
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.' NİN
06/11/2023 TARİHLİ
    
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISI' NIN GÜNDEMİ
1-    Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
 
2-    Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
 
3-    Dilek ve görüşler.
2-    Hazır Bulunanlar Listesinin, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin biri tarafından imzalanabilmesine karar verilmiştir.
3- Toplantıya katılacak gerçek kişi pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve yetkilendirme yapılan kişilerin kimliklerinin Genel Kurul İç Yönergesinin 5. Maddesine göre kontrollerini yapmak üzere Kerem Kaşıtoğlu' nun görevlendirilmesine karar verildi. 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204017


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Cumhuriyet 11.574 11.749 69,00  
Tam 11.337 11.416 20,00  
Yarım 5.686 5.730 15,00  
Çeyrek 2.834 2.865 7,00  
Gümüş.Ons 22,07 22,11 0,26  
Gümüş Gr. 19,71 19,73 0,27  
B. Petrol 87,34 87,34 -0,31  
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