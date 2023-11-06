***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
06.11.2023 18:02
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
06/11/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
06/11/2023
Saati
13:30
Adresi
Barbaros Mah. Gelincik Sokak N 4-A Ataşehir/ İstanbul
Gündem
Ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.11.2023 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214551
BIST