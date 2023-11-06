***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/10/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/11/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih06/11/2023Saati13:30AdresiBarbaros Mah. Gelincik Sokak N 4-A Ataşehir/ İstanbulGündemEkte sunulmuştur.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.11.2023 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214551BIST