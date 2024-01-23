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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

23.01.2024 16:17
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/01/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
20/03/2024
Saati
13:00
Adresi
Barbaros mah. Gelincik sokak N 4-A Ataşehir/İstanbul
Gündem
Aşağıda sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                       1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. 2023 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi 
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında sağlanan menfaatin onaylanması ve 2024 yılına ait yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi. 
9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 
11. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunun ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. Dilek ve görüşler. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242230


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