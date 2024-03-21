***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
21.03.2024 09:13
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
20/03/2024
Saati
13:00
Adresi
Barbaros Mah.Gelincik Sokak N4 -A Ataşehir / İstanbul
Gündem
Ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2024 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260865
BIST
'
11:479.096
En Düşük
|Değişim
|: 1,57%
|| 141,02
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.100
11:4732,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0523
|Açılış
|: 33,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,1800
11:4735,4268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0436
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,2593
11:472.292,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,55
|Açılış
|: 2.292,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler11:47
|RYSAS
|35,22
|25.023.611
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|1.831.585
|% 9,99
|
|DIRIT
|17,50
|914.953
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|64.486.300
|% 9,97
|
|PKART
|83,30
|85.980.096
|% 9,97
|
|QNBFL
|154,80
|8.114.152
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.772,50
|7.780.273
|% -9,99
|
|PEKGY
|17,42
|344.687.588
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,98
|1.151.763
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,75
|648.418.174
|% -9,87
|
|THYAO
|284,25
|3.962.753.287
|% 2,16
|
|MOGAN
|22,54
|2.153.222.466
|% 4,64
|
|ASELS
|58,15
|2.067.300.581
|% 3,93
|
|YKBNK
|24,80
|1.781.462.231
|% 1,64
|
|TUPRS
|174,90
|1.312.301.338
|% 1,80
|
|BEGYO
|4,75
|648.418.174
|% -9,87
|
|MOGAN
|22,54
|2.153.222.466
|% 4,64
|
|EKGYO
|10,98
|951.499.896
|% 1,95
|
|ZOREN
|5,66
|467.887.251
|% 1,07
|
|YKBNK
|24,80
|1.781.462.231
|% 1,64
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4178
|32,4237
|% 0,16
|
|Euro
|35,4127
|35,4268
|% 0,12
|
|Sterlin
|42,1017
|42,3128
|% -0,42
|
|Frank
|36,8080
|36,9925
|% -1,29
|
|Riyal
|8,8006
|8,8447
|% -0,19
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,45
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|910,10
|911,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,58
|1.027,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,34
|86,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.198,61
|2.198,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:02BRISA
Yüzde 4.90 oranında artışla 139.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 464, 527 adet işlem
-
12:01NIBAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 876 adet işlem
-
12:00EMKEL
Yüzde 7.73 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 135, 277 adet işlem
-
11:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, ENKAI, ODAS
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11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 122, 62 artarak (% 1.56 ) 7, 985