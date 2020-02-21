***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin30.01.2020tarihli açıklamasına istinaden, 500.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzereborçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu)ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2020 ve 11/240 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820949BIST