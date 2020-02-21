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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi

21.02.2020 18:09
GÜNCEL HABERLER



***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin
 30.01.2020
 tarihli açıklamasına istinaden, 500.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 
borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu)
 ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2020 ve 11/240 sayılı kararı ile onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820949


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 33,88 110.785.349 % 19,97  
RYSAS 9,56 6.857.102 % 19,95  
RYGYO 9,77 106.268.119 % 18,00  
ESCOM 3,12 9.558.814 % 14,71  
GYHOL 26,90 836.693 % 14,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8784 7,9179 % 0,54  
Frank 6,2063 6,2437 % 0,50  
Riyal 1,6196 1,6277 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.641 1.642 21,63  
Altın Gr. 322 322 4,51  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,49 18,53 0,13  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,03  
B. Petrol 58,02 58,02 -1,29  
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