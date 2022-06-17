***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.05.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 ve 32/895 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038069BIST