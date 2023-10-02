***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi
02.10.2023 17:11
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 2.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 ve 57/1224 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198714
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1033
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,1190
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.618,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,55
|Açılış
|: 1.618,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4597
|27,4651
|% 0,30
|
|Euro
|28,8547
|28,8773
|% -0,45
|
|Sterlin
|33,1858
|33,3523
|% -0,34
|
|Frank
|29,7887
|29,9681
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2972
|7,3338
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-17,22
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.939
|-149,00
|
|Yarım
|5.420
|5.492
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,28
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|18,75
|18,79
|-0,76
|
|B. Petrol
|91,14
|91,14
|-1,06
|