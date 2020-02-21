***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.02.2020 18:08
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.02.2020 tarih ve 11/240 sayılı kararı kapsamında onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 500.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Opet Ihrac Belgesi.pdf
EK: 2 Opet Ihrac Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820945
BIST
18:05116.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.187,35
|Açılış
|: 115.089
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|Önceki Kapanış
|: 115.642
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117.415
En Düşük
114.453
18:056,0879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0132
|Açılış
|: 6,1220
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|Önceki Kapanış
|: 6,0990
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6,1263
En Düşük
6,0851
18:056,6097
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05321,63
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
324,27
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,02
|171.490.757
|% -15,17
|
|HATEK
|8,45
|14.636.498
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,60
|4.902.785
|% -6,06
|
|QNBFB
|42,90
|570.863
|% -5,71
|
|SUMAS
|9,00
|242.601
|% -5,26
|
|THYAO
|14,52
|1.886.574.293
|% 1,04
|
|ASELS
|28,84
|1.387.245.554
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,54
|778.297.074
|% 11,57
|
|IPEKE
|9,75
|720.112.675
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|374.732.463
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|446.415.219
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|244.262.982
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|188.969.250
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8746
|7,9141
|% 0,50
|
|Frank
|6,2026
|6,2399
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|22,33
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,39
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,54
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,03
|58,03
|-1,28
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