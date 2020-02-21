***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.02.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 04.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.02.2020 tarih ve 11/240 sayılı kararı kapsamında onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 500.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Opet Ihrac Belgesi.pdfEK: 2 Opet Ihrac Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820945BIST