***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.04.2021 22:43
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.03.2021 tarihli açıklamasına istinaden, 500.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 ve 17/525 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Opet İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Opet İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924079
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
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1.445
En Düşük
1.420
18:058,1510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
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8,1583
En Düşük
8,1173
18:059,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0332
|Açılış
|: 9,6200
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|Önceki Kapanış
|: 9,5600
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9,7037
En Düşük
9,6379
18:05455,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,77
|Açılış
|: 455,64
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1250
|8,1510
|% 0,28
|
|Euro
|9,6489
|9,7037
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,2104
|11,2666
|% -0,15
|
|Frank
|8,6980
|8,7504
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1607
|2,1715
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.745
|0,52
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,64
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-0,04
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
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