***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 05.03.2021 tarihli açıklamasına istinaden, 500.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 ve 17/525 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Opet İhraç Başvuru Formu.pdfEK: 2 Opet İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924079BIST