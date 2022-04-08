***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.04.2022 14:29
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2022 tarih ve 2022/20 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği Finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi ile verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak , Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, Şirketimizin Türk Lirası cinsin
14:442.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 32,90
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:4414,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:4416,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:44916,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,00
|Açılış
|: 916,71
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:44
|MZHLD
|34,12
|3.445.234
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.213
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.436.634
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.099.591
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,71
|12.961.410
|% -5,80
|
|PSDTC
|29,36
|14.548.124
|% -3,80
|
|PSDTC
|29,36
|14.548.124
|% -3,80
|
|GARAN
|13,16
|3.961.654.151
|% 4,36
|
|THYAO
|35,42
|1.845.131.643
|% -0,56
|
|KARSN
|6,03
|1.275.216.734
|% 5,60
|
|AKBNK
|8,32
|1.258.209.894
|% 3,48
|
|ASELS
|26,54
|1.236.472.084
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,64
|1.080.365.506
|% 3,13
|
|GARAN
|13,16
|3.961.654.151
|% 4,36
|
|ODAS
|2,18
|617.709.506
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,53
|1.026.843.562
|% 3,19
|
|KARSN
|6,03
|1.275.216.734
|% 5,60
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7488
|14,7564
|% 0,13
|
|Euro
|16,0115
|16,0480
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,1619
|19,2580
|% -0,21
|
|Frank
|15,7170
|15,8117
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,16
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|0,44
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.044
|6.195
|2,07
|
|Yarım
|2.921
|2.997
|1,00
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|
Seans Raporu
14:44
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14:59NTHOL
Yüzde 5.74 oranında artışla 11.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 891, 981 adet işlem
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14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 1 artarak (% 1.43 ) 2, 640
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14:58
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14:58AKSEN
Yüzde 5.98 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 634, 884 adet işlem
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14:57VKGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 734, 202 adet işlem