***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 08.04.2022 tarih ve 2022/20 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği Finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi ile verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak , Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000- TL (Birmilyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kısa vadeli Finansman bonoları da dahil olmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 17.05.2022'de başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030854BIST