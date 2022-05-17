***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.05.2022 15:21
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2022 tarih ve 2022/20 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği Finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi ile verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak , Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000- TL (Birmilyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kısa vadeli Finansman bonoları da dahil olmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 17.05.2022'de başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030854
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 17,91
|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
|: 2.391
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2.417
En Düşük
2.380
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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15,8891
En Düşük
15,5343
16:5016,6581
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 16,2100
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16,7255
En Düşük
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16:50923,41
En Yüksek
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|| 12,41
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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934,58
En Düşük
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|EGEPO
|8,03
|45.355.038
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.319.621
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.549.889
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.451.703
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.064.510
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,74
|82.343.945
|% -6,26
|
|THYAO
|42,90
|3.017.377.825
|% 0,42
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.188.896.441
|% 0,99
|
|KRDMD
|14,88
|1.183.608.777
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|782.963.814
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|1.134.379.510
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,15
|184.816.848
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7430
|15,7523
|% 1,36
|
|Euro
|16,6167
|16,6473
|% 2,51
|
|Sterlin
|19,5340
|19,6320
|% 2,36
|
|Frank
|15,7632
|15,8581
|% 2,08
|
|Riyal
|4,1805
|4,2015
|% 1,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,20
|
|Altın Gr.
|925
|925
|14,27
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.271
|99,00
|
|Tam
|6.144
|6.303
|91,73
|
|Yarım
|2.970
|3.049
|44,37
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|22,19
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,20
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,46
|
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