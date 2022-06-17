***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.05.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 ve 32/895 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Opet İhraç Başvuru Formu.pdfEK: 2 Opet İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038070BIST