***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.06.2022 17:56
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.05.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 ve 32/895 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Opet İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Opet İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038070
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3347
En Düşük
17,2421
17:5918,1737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1015
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,33
|Açılış
|: 1.024,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3088
|17,3368
|% 0,22
|
|Euro
|18,0976
|18,1763
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,0511
|21,1566
|% -1,20
|
|Frank
|17,7530
|17,8599
|% -0,41
|
|Riyal
|4,6021
|4,6252
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-17,38
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-8,04
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.787
|6.908
|-58,00
|
|Yarım
|3.332
|3.379
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|-5,92
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
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17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
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17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem