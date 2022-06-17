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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.06.2022 17:56
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.05.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 ve 32/895 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Opet İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Opet İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038070


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