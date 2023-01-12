***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.01.2023 16:46
rketimizin Türk Lirası cinsinden 2.000.000.000- TL (İkimilyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101257
BIST
16:524.860
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 131,04
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:5218,7820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:5220,3352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1450
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
16:521.146,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.146,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.147,34
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KRDMA
|17,38
|365.834.864
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.803.313
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|57.308.886
|% 9,96
|
|ONCSM
|34,00
|3.738.980
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.570,00
|105.610.557
|% -9,65
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,60
|10.824.547.377
|% 5,03
|
|KRDMD
|18,47
|7.750.856.526
|% 7,45
|
|EREGL
|38,32
|5.642.236.611
|% 4,02
|
|ASELS
|54,25
|5.035.938.624
|% 2,75
|
|KOZAL
|534,00
|4.719.270.646
|% 2,93
|
|EKGYO
|8,20
|3.762.579.564
|% 1,49
|
|KRDMD
|18,47
|7.750.856.526
|% 7,45
|
|YKBNK
|8,87
|2.855.084.637
|% 3,26
|
|SKBNK
|2,56
|621.243.683
|% 0,39
|
|PETKM
|16,94
|3.267.703.037
|% 1,62
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7771
|18,7820
|% 0,04
|
|Euro
|20,3239
|20,3352
|% 0,72
|
|Sterlin
|22,8632
|22,9778
|% 0,57
|
|Frank
|20,1301
|20,2514
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,02
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|20,17
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,56
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.777
|24,00
|
|Tam
|7.714
|7.775
|42,00
|
|Yarım
|3.756
|3.805
|22,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.902
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,29
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|1,39
|