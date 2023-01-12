***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









rketimizin Türk Lirası cinsinden 2.000.000.000- TL (İkimilyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101257BIST