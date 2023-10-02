***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.10.2023 17:11
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.09.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 2.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla seferde ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 ve 57/1224 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 opet ihraç başvuru formu.pdf
EK: 2 opet ihraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198715
BIST