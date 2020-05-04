***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 04.05.2020 tarihinde şirketimizin kısa vadeli A1+(stabil) ve uzun vadeli AA(stabil) olan notunu, kısa vadeli A1+ (Görünüm: Negatif) ve uzun vadeli AA (Görünüm: Stabil) olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842436BIST