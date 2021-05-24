***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin 24.05.2021 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal notu (TR) AA olarak, Kısa Vadeli Ulusal notu ise (TR) A1+ olarak, her iki notun görünümü ise Stabil olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937611BIST