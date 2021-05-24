***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.05.2021 19:06
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin 24.05.2021 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal notu (TR) AA olarak, Kısa Vadeli Ulusal notu ise (TR) A1+ olarak, her iki notun görünümü ise Stabil olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937611
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
18:058,3933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
18:0510,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
18:05508,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,99
|Açılış
|: 508,09
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|42,90
|113.807.028
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.712.292
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.153.007
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|28.065.495
|% 9,96
|
|BASCM
|14,27
|1.039.854
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|22.789.211
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|182.204.616
|% -9,95
|
|SAYAS
|28,00
|38.354.459
|% -9,21
|
|FRIGO
|22,46
|38.138.925
|% -7,95
|
|ISBIR
|8.097,30
|4.466.079
|% -7,08
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|EREGL
|19,23
|823.101.746
|% 2,78
|
|KRDMD
|8,03
|756.061.192
|% 0,00
|
|ASELS
|15,39
|747.155.692
|% 1,58
|
|FENER
|33,46
|740.773.031
|% 6,49
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|KARSN
|5,04
|719.152.219
|% 4,13
|
|TSKB
|1,40
|199.334.118
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|298.409.914
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,98
|251.639.996
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3880
|8,3933
|% -0,26
|
|Euro
|10,2500
|10,2593
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8431
|11,9025
|% -0,25
|
|Frank
|9,3187
|9,3748
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2308
|2,2420
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|2,15
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,03
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|2,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVISA
Yüzde 4.40 oranında artışla 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 716 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 55 artarak (% 0.50 ) 1, 529
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 13, 785.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 889 adet işlem