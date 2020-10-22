***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Mart 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize verilen idari para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde hesaplanan dörtte üçü oranındaki kısmı olan 325.449.093,45 TL, ilgili karar ve cezaya ilişkin olarak her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla Şirketimiz tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesine ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883134BIST