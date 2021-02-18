***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 20:34
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara 500.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında, 500.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 17.02.2023 itfa tarihli, TRSOPAS22319 ISIN kodlu tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910923
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:056,9977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0106
En Düşük
6,9225
18:058,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0725
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4715
En Düşük
8,3628
18:05399,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,47
|Açılış
|: 399,06
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|66,00
|181.798.346
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.488.990
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9912
|6,9977
|% 0,46
|
|Euro
|8,4546
|8,4642
|% 0,86
|
|Sterlin
|9,7362
|9,7850
|% 1,15
|
|Frank
|7,7694
|7,8162
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8587
|1,8680
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,33
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
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17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem