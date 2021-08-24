***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/10/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.03.2020 ve 22.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarına konu Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize verilen idari para cezası kararının iptali talebiyle Şirketimizce açılan davada, istinaf yolu açık olmak üzere, dava konusu işlemin iptaline ve Şirketimizce ödenen 325.449.093,45 TL tutarındaki cezanın davanın açıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte Şirketimize ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960297BIST