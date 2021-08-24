***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 18:29
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.03.2020 ve 22.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarına konu Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize verilen idari para cezası kararının iptali talebiyle Şirketimizce açılan davada, istinaf yolu açık olmak üzere, dava konusu işlemin iptaline ve Şirketimizce ödenen 325.449.093,45 TL tutarındaki cezanın davanın açıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte Şirketimize ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960297
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
18:058,4206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
18:059,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9332
En Düşük
9,8619
18:05488,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,67
|Açılış
|: 488,51
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
490,14
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4127
|8,4206
|% 0,01
|
|Euro
|9,8708
|9,9236
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,5167
|11,5744
|% -0,12
|
|Frank
|9,1787
|9,2340
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2365
|2,2477
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,13
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|70,41
|70,41
|2,04
|