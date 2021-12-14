***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara 500.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında, 230.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 13.12.2023 itfa tarihli, TRSOPASA2312 ISIN kodlu tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983130BIST