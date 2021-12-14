***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2021 17:42
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara 500.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında, 230.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 13.12.2023 itfa tarihli, TRSOPASA2312 ISIN kodlu tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983130
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,5742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1779
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,5867
En Düşük
14,3636
18:0516,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2415
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,4541
En Düşük
16,1749
18:05824,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,24
|Açılış
|: 823,37
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
824,41
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|36,30
|2.125.403
|% 10,00
|
|MERIT
|34,32
|95.706.500
|% 10,00
|
|TKFEN
|26,20
|1.151.402.730
|% 9,99
|
|GARFA
|16,51
|10.278.863
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|3.020.119
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|5.159.275
|% -9,98
|
|FENER
|31,76
|191.665.436
|% -8,47
|
|KLGYO
|2,01
|98.468.792
|% -7,80
|
|RNPOL
|13,23
|330.562.928
|% -7,61
|
|QNBFL
|82,00
|750.860
|% -7,34
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5506
|14,5742
|% 1,24
|
|Euro
|16,4153
|16,4541
|% 1,49
|
|Sterlin
|19,1394
|19,2354
|% 0,86
|
|Frank
|15,6280
|15,7221
|% 0,77
|
|Riyal
|3,8516
|3,8709
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,43
|
|Altın Gr.
|823
|823
|3,58
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,17
|10,19
|0,02
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-0,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, SASA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 57 artarak (% 2.38 ) 1, 914
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, UNLU, MERIT, UTPYA, SONME, HEDEF, MEDTR, PAMEL, GARFA
-
17:59
DNISI, UNLU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TEKTU, SAMAT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında