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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.10.2022 21:08
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 08.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara 1.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında,  500.000.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, 14.11.2023 itfa tarihli, 
 
TRSOPASK2310 ISIN kodlu tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074510


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CANTE 140,80 95.086.203 % 10,00  
DITAS 38,50 26.069.250 % 10,00  
HEDEF 11,00 49.746.744 % 10,00  
ORMA 54,95 2.902.092 % 9,99  
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Altın Gr. 995 995 6,35  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.683 6.764 6,00  
Yarım 3.257 3.304 3,00  
Çeyrek 1.633 1.655 3,00  
Gümüş.Ons 19,51 19,54 0,18  
Gümüş Gr. 11,65 11,66 0,07  
B. Petrol 94,00 94,00 2,26  
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