***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 21:08
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara 1.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında, 500.000.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, 14.11.2023 itfa tarihli,
TRSOPASK2310 ISIN kodlu tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074510
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2245
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7784
En Düşük
18,4735
18:05995,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,78
|Açılış
|: 995,68
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6005
|18,6011
|% -0,01
|
|Euro
|18,7516
|18,7713
|% 1,19
|
|Sterlin
|21,5664
|21,6746
|% 1,36
|
|Frank
|18,7824
|18,8955
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9339
|4,9587
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|11,84
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.683
|6.764
|6,00
|
|Yarım
|3.257
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.655
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,07
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|2,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516