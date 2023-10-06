***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2023 10:42
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.01.2023 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara 2.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında 1.300.000.000TL nominal değerli, 732 gün vadeli, 07.10.2025 itfa tarihli TRSOPASE2516 ISIN kodlu Tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200678
BIST
'
12:318.487
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,27
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3127,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0756
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3129,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0265
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:311.618,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.617,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:31
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ONCSM
|203,60
|44.512.825
|% -5,26
|
|BJKAS
|46,08
|59.168.692
|% -5,19
|
|EKGYO
|8,65
|3.540.729.887
|% 5,23
|
|PETKM
|23,88
|3.454.156.180
|% 1,62
|
|THYAO
|240,40
|2.874.158.879
|% -0,46
|
|EREGL
|44,64
|2.373.373.021
|% 0,86
|
|KCHOL
|158,90
|2.022.457.486
|% 1,34
|
|EKGYO
|8,65
|3.540.729.887
|% 5,23
|
|ZOREN
|7,06
|1.248.464.456
|% 1,15
|
|SKBNK
|7,14
|1.024.076.051
|% 2,44
|
|IHLAS
|1,37
|188.344.201
|% 5,38
|
|PETKM
|23,88
|3.454.156.180
|% 1,62
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6233
|27,6282
|% 0,27
|
|Euro
|29,1486
|29,1570
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6026
|33,7711
|% 0,34
|
|Frank
|30,1312
|30,3128
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,98
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|5,04
|
|Cumhuriyet
|11.134
|11.303
|14,00
|
|Tam
|10.883
|10.989
|-18,00
|
|Yarım
|5.458
|5.511
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.756
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|20,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,62
|18,65
|0,06
|
|B. Petrol
|84,07
|84,07
|0,00
|
Seans Raporu
12:31
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29ELITE
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 46.46 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 244 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.03 ) 7, 396
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, QNBFL, DMRGD, TARKM, ISBTR, BANVT, SNPAM, MIPAZ, QNBFB
-
12:27
KATMR, IHAAS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında