***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06 Kasım 2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile Esas Sözleşmemizin "Kâr payı avansı" başlıklı 20'inci maddesi doğrultusunda, 2023 hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtılmasına ve Yönetim Kurulumuza kâr payı avansı dağıtımına ilişkin verilen yetki çerçevesinde, Şirketimizin 30 Eylül 2023 tarihli ara dönem finansal tablolarında oluşan kar dikkate alınarak, Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket pay sahiplerine 08 Kasım 2023 tarihinde nakden 1.000.000.000.- TL kar payı avansı dağıtılması ve 100.000.000.- TL tutarında 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214552BIST