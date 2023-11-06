***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2023 18:03
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06 Kasım 2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile Esas Sözleşmemizin "Kâr payı avansı" başlıklı 20'inci maddesi doğrultusunda, 2023 hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtılmasına ve Yönetim Kurulumuza kâr payı avansı dağıtımına ilişkin verilen yetki çerçevesinde, Şirketimizin 30 Eylül 2023 tarihli ara dönem finansal tablolarında oluşan kar dikkate alınarak, Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket pay sahiplerine 08 Kasım 2023 tarihinde nakden 1.000.000.000.- TL kar payı avansı dağıtılması ve 100.000.000.- TL tutarında 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214552
BIST
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18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 7.793
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|Önceki Kapanış
|: 7.868
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7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0367
|Açılış
|: 28,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
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28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,4500
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30,6859
En Düşük
30,4246
18:051.805,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.805,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4243
|28,4762
|% 0,13
|
|Euro
|30,4872
|30,5107
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,9895
|35,1650
|% -0,02
|
|Frank
|31,5009
|31,6906
|% -0,03
|
|Riyal
|7,5600
|7,5979
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|906,83
|908,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.104,63
|1.108,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,78
|84,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.973,10
|1.973,38
|% 0,66
|