***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2024 10:24
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.01.2023 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara 2.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında 700.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, 11.09.2024 itfa tarihli TRFOPAS92418 ISIN kodlu Tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260461
BIST
'
13:398.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 27,34
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3932,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0428
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3935,1519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0390
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:392.242,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,69
|Açılış
|: 2.242,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:38
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|INTEM
|355,50
|118.022.319
|% 9,98
|
|YAPRK
|451,75
|338.829.913
|% 9,98
|
|MEGMT
|47,66
|272.103.214
|% 9,97
|
|JANTS
|281,25
|129.904.151
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|777.002.711
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.317.467
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|5,97
|96.185.518
|% -6,72
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,75
|4.449.263.530
|% 0,18
|
|MIATK
|74,80
|3.738.953.169
|% 5,06
|
|YKBNK
|24,12
|2.922.992.460
|% 2,12
|
|TUPRS
|173,30
|2.404.868.544
|% -0,23
|
|KCHOL
|183,30
|2.386.129.460
|% 1,61
|
|ZOREN
|5,49
|1.307.179.169
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,86
|2.358.063.031
|% 1,97
|
|YKBNK
|24,12
|2.922.992.460
|% 2,12
|
|ISCTR
|10,75
|1.298.281.662
|% -0,19
|
|MOGAN
|21,54
|1.720.491.410
|% 9,95
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3841
|32,3902
|% 0,13
|
|Euro
|35,1227
|35,1563
|% -0,10
|
|Sterlin
|41,9501
|42,1604
|% -0,58
|
|Frank
|37,0629
|37,2487
|% -0,76
|
|Riyal
|8,8165
|8,8607
|% -0,31
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|894,19
|897,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,22
|983,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,69
|86,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,94
|2.154,21
|% 0,66
|