***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.01.2023 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara 2.000.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında 700.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, 11.09.2024 itfa tarihli TRFOPAS92418 ISIN kodlu Tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260461BIST