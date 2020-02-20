***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSOPAS22012 ISIN kodlu 125.000.000 TL tutarındaki tahvilin 4. kupon ve itfa ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.07.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 20.02.2020Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,67Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,05Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOPAS22012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.11.2017Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2018Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.08.2018 24.08.2018 27.08.2018 7,67 9.587.500 Evet2 21.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 7,33 9.162.500 Evet3 22.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 7,5 9.375.000 Evet4 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 7,5 9.375.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 125.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 125.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli , 20.02.2020 itfa tarihli , TRSOPAS22012 ISIN kodlu tahvilinin 20.02.2020 tarihli 4. nolu kupon ve itfa ödemesi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820540BIST