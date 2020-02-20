***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.02.2020 18:04
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSOPAS22012 ISIN kodlu 125.000.000 TL tutarındaki tahvilin 4. kupon ve itfa ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.07.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,67
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,05
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPAS22012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.08.2018 24.08.2018 27.08.2018 7,67 9.587.500 Evet
2 21.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 7,33 9.162.500 Evet
3 22.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 7,5 9.375.000 Evet
4 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 7,5 9.375.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 125.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 125.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli , 20.02.2020 itfa tarihli , TRSOPAS22012 ISIN kodlu tahvilinin 20.02.2020 tarihli 4. nolu kupon ve itfa ödemesi tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820540
BIST