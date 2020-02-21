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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.02.2020 18:07
GÜNCEL HABERLER



***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSOPAS22129 ISIN kodlu 250.000.000 TL tutarındaki tahvilin 4. kupon ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2035
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPAS22129
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 6,2035 24,882 27,3041 15.508.750 Evet
2 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 6,8985 27,67 30,6787 17.246.250 Evet
3 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 4,477 17,9573 19,2043 11.192.500 Evet
4 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 3,548 14,231 15,0094 8.870.000 Evet
5 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 2,795 11,2108 11,6913 6.987.500
6 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020
7 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020
8 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 250.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSOPAS22129 ISIN kodlu tahvilin 8.870.000 TL tutarındaki 4. Kupon ödemesi 21.02.2020 tarihinde yapılmıştır. 22.05.2020 tarihinde gerçekleşecek 5.kupon ödemesinin faiz oranı %2,7950 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu dönemsel faiz oranının işaret ettiği yıllık basit faiz oranı %11,2108, yıllık bileşik faiz oranı %11,6913 olmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820942


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 33,88 110.785.349 % 19,97  
RYSAS 9,56 6.857.102 % 19,95  
RYGYO 9,77 106.268.119 % 18,00  
ESCOM 3,12 9.558.814 % 14,71  
GYHOL 26,90 836.693 % 14,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8763 7,9158 % 0,52  
Frank 6,2046 6,2420 % 0,47  
Riyal 1,6197 1,6278 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.642 1.642 22,56  
Altın Gr. 322 322 4,41  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,50 18,54 0,15  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,03  
B. Petrol 57,98 57,98 -1,33  
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