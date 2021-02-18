***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSOPAS22111 ISIN kodlu 75.000.000 TL tutarındaki tahvilin 12. kupon ve itfa ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.07.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 18.02.2021Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,66Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOPAS22111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.11.2017Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2018Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 3,66 14,68 15,49 2.745.000 Evet2 27.08.2018 24.08.2018 27.08.2018 4,52 18,13 19,42 3.390.000 Evet3 22.11.2018 21.11.2018 22.11.2018 6,14 24,63 27,02 4.605.000 Evet4 21.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 5,31 21,3 23,05 3.982.500 Evet5 23.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 4,82 19,33 20,8 3.615.000 Evet6 22.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 6,37 25,55 28,1 4.777.500 Evet7 21.11.2019 20.11.2019 21.11.2019 4,31 17,29 18,43 3.232.500 Evet8 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 3,41 13,68 14,39 2.557.500 Evet9 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 3,22 12,92 13,56 2.415.000 Evet10 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 2,94 11,79 12,32 2.205.000 Evet11 19.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 3,71 14,88 15,74 2.782.500 Evet12 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 3,83 15,36 16,27 2.872.500 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 75.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 75.000.000 TL nominal değerli , 1.092 gün vadeli , 18.02.2021 itfa tarihli , TRSOPAS22111 ISIN kodlu tahvilinin 18.02.2021 tarihinde 2.872.500 TL tutarındaki 12. kupon ve 75.000.000 TL tutarındaki itfa ödemesi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910828BIST