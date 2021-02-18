***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.02.2021 16:52
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSOPAS22111 ISIN kodlu 75.000.000 TL tutarındaki tahvilin 12. kupon ve itfa ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.07.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPAS22111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 3,66 14,68 15,49 2.745.000 Evet
2 27.08.2018 24.08.2018 27.08.2018 4,52 18,13 19,42 3.390.000 Evet
3 22.11.2018 21.11.2018 22.11.2018 6,14 24,63 27,02 4.605.000 Evet
4 21.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 5,31 21,3 23,05 3.982.500 Evet
5 23.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 4,82 19,33 20,8 3.615.000 Evet
6 22.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 6,37 25,55 28,1 4.777.500 Evet
7 21.11.2019 20.11.2019 21.11.2019 4,31 17,29 18,43 3.232.500 Evet
8 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 3,41 13,68 14,39 2.557.500 Evet
9 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 3,22 12,92 13,56 2.415.000 Evet
10 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 2,94 11,79 12,32 2.205.000 Evet
11 19.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 3,71 14,88 15,74 2.782.500 Evet
12 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 3,83 15,36 16,27 2.872.500 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 75.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 75.000.000 TL nominal değerli , 1.092 gün vadeli , 18.02.2021 itfa tarihli , TRSOPAS22111 ISIN kodlu tahvilinin 18.02.2021 tarihinde 2.872.500 TL tutarındaki 12. kupon ve 75.000.000 TL tutarındaki itfa ödemesi tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910828
BIST