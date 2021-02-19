***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.02.2021 14:28
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 500 Milyon TL Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPAS22319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021
2 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021
3 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021
4 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022
5 20.05.2022 18.05.2022 20.05.2022
6 19.08.2022 18.08.2022 19.08.2022
7 18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022
8 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Turk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 150 bps ek getirili, 17.02.2023 itfa tarihli, TRSOPAS22319 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 500 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 19.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911027
BIST