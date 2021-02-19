***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSOPAS22129 ISIN kodlu 250.000.000 TL tutarındaki tahvilin 8. kupon ve itfa ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 19.02.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2035Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOPAS22129Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2019Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 6,2035 24,882 27,3041 15.508.750 Evet2 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 6,8985 27,67 30,6787 17.246.250 Evet3 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 4,477 17,9573 19,2043 11.192.500 Evet4 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 3,548 14,231 15,0094 8.870.000 Evet5 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 2,795 11,2108 11,6913 6.987.500 Evet6 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 2,3186 9,3 9,6296 5.796.500 Evet7 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 3,0698 12,313 12,8938 7.674.500 Evet8 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 4,2812 17,1717 18,3107 10.703.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 250.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL nominal değerli , 728 gün vadeli , 19.02.2021 itfa tarihli , TRSOPAS22129 ISIN kodlu tahvilinin 19.02.2021 tarihinde 10.703.000 TL tutarındaki 8. kupon ve 250.000.000 TL tutarındaki itfa ödemesi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911028BIST