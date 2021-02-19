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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.02.2021 14:28



***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSOPAS22129 ISIN kodlu 250.000.000 TL tutarındaki tahvilin 8. kupon ve itfa ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2035
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPAS22129
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 6,2035 24,882 27,3041 15.508.750 Evet
2 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 6,8985 27,67 30,6787 17.246.250 Evet
3 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 4,477 17,9573 19,2043 11.192.500 Evet
4 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 3,548 14,231 15,0094 8.870.000 Evet
5 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 2,795 11,2108 11,6913 6.987.500 Evet
6 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 2,3186 9,3 9,6296 5.796.500 Evet
7 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 3,0698 12,313 12,8938 7.674.500 Evet
8 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 4,2812 17,1717 18,3107 10.703.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 250.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL nominal değerli , 728 gün vadeli , 19.02.2021 itfa tarihli , TRSOPAS22129 ISIN kodlu tahvilinin 19.02.2021 tarihinde 10.703.000 TL tutarındaki 8. kupon ve 250.000.000 TL tutarındaki itfa ödemesi tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911028


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Çeyrek 637 652 -2,02  
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Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,02  
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