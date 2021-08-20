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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.08.2021 15:47



***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSOPAS22319 ISIN kodlu 500.000.000 TL tutarındaki tahvilin 2. kupon ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPAS22319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 5,0744 20,3534 21,9618 25.372.000 Evet
2 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 5,226 20,9615 22,6692 26.130.000 Evet
3 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021
4 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022
5 20.05.2022 18.05.2022 20.05.2022
6 19.08.2022 18.08.2022 19.08.2022
7 18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022
8 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSOPAS22319 ISIN kodlu tahvilin 26.130.000 TL tutarındaki 2. Kupon ödemesi 20.08.2021 tarihinde yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959678


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Tam 3.214 3.295 -3,13  
Yarım 1.554 1.594 -1,52  
Çeyrek 779 797 -0,75  
Gümüş.Ons 23,09 23,12 -0,15  
Gümüş Gr. 6,33 6,33 -0,02  
B. Petrol 66,06 66,06 -0,39  
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