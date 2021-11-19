***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSOPAS22319 ISIN kodlu 500.000.000 TL tutarındaki tahvilin 3. kupon ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.02.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOPAS22319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 5,0744 20,3534 21,9618 25.372.000 Evet2 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 5,226 20,9615 22,6692 26.130.000 Evet3 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 4,9207 19,7369 21,2478 24.603.500 Evet4 18.02.2022 17.02.2022 18.02.20225 20.05.2022 18.05.2022 20.05.20226 19.08.2022 18.08.2022 19.08.20227 18.11.2022 17.11.2022 18.11.20228 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSOPAS22319 ISIN kodlu tahvilin 24.603.500 TL tutarındaki 3. Kupon ödemesi 19.11.2021 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978745BIST