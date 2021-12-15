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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.12.2021 17:02
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 230 Milyon TL Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPASA2312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022
2 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022
3 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022
4 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022
5 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023
6 14.06.2023 13.06.2023 14.06.2023
7 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023
8 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Turk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 225 bps ek getirili, 13.12.2023 itfa tarihli, TRSOPASA2312 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 230 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 15.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983458


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PKENT 5.512,10 4.348.843 % 10,00  
TETMT 275,00 6.138.052 % 10,00  
ISKUR 664.400,00 1.974.800 % 10,00  
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Altın Gr. 845 845 25,70  
Cumhuriyet 5.592 5.676 184,00  
Tam 5.562 5.706 183,54  
Yarım 2.688 2.760 88,79  
Çeyrek 1.348 1.380 44,39  
Gümüş.Ons 22,10 22,12 0,03  
Gümüş Gr. 10,50 10,51 0,01  
B. Petrol 74,73 74,73 0,41  
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