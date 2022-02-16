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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.02.2022 19:27
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 270 Milyon TL Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 270.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 270.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.02.2024
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPAS22418
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 5,23 20,98 22,69 14.121.000
2 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022
3 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
4 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
5 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023
6 16.08.2023 15.08.2023 16.08.2023
7 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023
8 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, Gösterge DİBS referans faiz getirisi üzerine 150 bps ek getirili, 14.02.2024 itfa tarihli, TRSOPAS22418 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 270 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 16.02.2022 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002201


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Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,42 23,45 -0,21  
Gümüş Gr. 10,24 10,25 -0,09  
B. Petrol 92,96 92,96 -1,85  
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