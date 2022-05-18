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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.05.2022 15:48
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSOPAS22418 ISIN kodlu 270.000.000 TL tutarındaki tahvilin 1. kupon ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Anapara'nın Ödenememesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 270.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 270.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.02.2024
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPAS22418
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 5,23 20,98 22,69 14.121.000 Evet
2 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022
3 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
4 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
5 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023
6 16.08.2023 15.08.2023 16.08.2023
7 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023
8 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA (Trk) 23.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSOPAS22418 ISIN kodlu tahvilin 14.121.000 TL tutarındaki 1. Kupon ödemesi 18.05.2022 tarihinde yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031130


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