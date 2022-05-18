***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSOPAS22418 ISIN kodlu 270.000.000 TL tutarındaki tahvilin 1. kupon ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Anapara'nın ÖdenememesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 270.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 270.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.02.2024Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOPAS22418Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 5,23 20,98 22,69 14.121.000 Evet2 17.08.2022 16.08.2022 17.08.20223 16.11.2022 15.11.2022 16.11.20224 15.02.2023 14.02.2023 15.02.20235 17.05.2023 16.05.2023 17.05.20236 16.08.2023 15.08.2023 16.08.20237 15.11.2023 14.11.2023 15.11.20238 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA (Trk) 23.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSOPAS22418 ISIN kodlu tahvilin 14.121.000 TL tutarındaki 1. Kupon ödemesi 18.05.2022 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031130BIST