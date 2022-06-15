***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSOPASA2312 ISIN kodlu 230.000.000 TL tutarındaki tahvilin 2. kupon ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 230.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.12.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOPASA2312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 4,2021 16,8545 17,9512 9.664.830 Evet2 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 4,1205 16,5274 17,5811 9.477.150 Evet3 14.09.2022 13.09.2022 14.09.20224 14.12.2022 13.12.2022 14.12.20225 15.03.2023 14.03.2023 15.03.20236 14.06.2023 13.06.2023 14.06.20237 13.09.2023 12.09.2023 13.09.20238 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA (Trk) 23.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSOPASA2312 ISIN kodlu tahvilin 9.477.150 TL tutarındaki 2. Kupon ödemesi 15.06.2022 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037443BIST