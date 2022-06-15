***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.06.2022 15:46
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSOPASA2312 ISIN kodlu 230.000.000 TL tutarındaki tahvilin 2. kupon ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPASA2312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 4,2021 16,8545 17,9512 9.664.830 Evet
2 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 4,1205 16,5274 17,5811 9.477.150 Evet
3 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022
4 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022
5 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023
6 14.06.2023 13.06.2023 14.06.2023
7 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023
8 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA (Trk) 23.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRSOPASA2312 ISIN kodlu tahvilin 9.477.150 TL tutarındaki 2. Kupon ödemesi 15.06.2022 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037443
BIST