***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 221 Milyon TL Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 221.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 221.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 26.04.2023Vade (Gün Sayısı) 273Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,1027Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,6843Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOPAS42314Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 221.000.000Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 8,1027 17.906.9672 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 8,1027 17.906.9673 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023 8,1027 17.906.967Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023 221.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA (Trk) 23.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 221.000.000.- TL nominal değerli, 273 gün vadeli, 26.04.2023 itfa tarihli TRFOPAS42314 ISIN kodlu Tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048351BIST