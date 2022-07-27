***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.07.2022 19:46
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 221 Milyon TL Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 221.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 221.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,1027
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,6843
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOPAS42314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 221.000.000
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 8,1027 17.906.967
2 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 8,1027 17.906.967
3 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023 8,1027 17.906.967
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023 221.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA (Trk) 23.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 221.000.000.- TL nominal değerli, 273 gün vadeli, 26.04.2023 itfa tarihli TRFOPAS42314 ISIN kodlu Tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048351
BIST