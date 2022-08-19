***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSOPAS22319 ISIN kodlu 500.000.000 TL tutarındaki tahvilin 6. kupon ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Kupon ödemesi bildirilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 20.02.2020İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.02.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREFEk Getiri 1,5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOPAS22319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.02.2020Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 18.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 19.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 5,0744 20,3534 21,9618 25.372.000 Evet2 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 5,226 20,9615 22,6692 26.130.000 Evet3 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 4,9207 19,7369 21,2478 24.603.500 Evet4 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 4,1074 16,4748 17,5218 20.537.000 Evet5 20.05.2022 18.05.2022 20.05.2022 3,9458 15,8267 16,7918 19.729.000 Evet6 19.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 3,9947 16,0227 17,0124 19.973.500 Evet7 18.11.2022 17.11.2022 18.11.20228 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA (Trk) 23.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSOPAS22319 ISIN kodlu tahvilin 19.973.500 TL tutarındaki 6. Kupon ödemesi 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057123BIST