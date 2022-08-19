***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.08.2022 16:38
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSOPAS22319 ISIN kodlu 500.000.000 TL tutarındaki tahvilin 6. kupon ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Kupon ödemesi bildirilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 20.02.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri 1,5
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPAS22319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.02.2020
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 5,0744 20,3534 21,9618 25.372.000 Evet
2 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 5,226 20,9615 22,6692 26.130.000 Evet
3 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 4,9207 19,7369 21,2478 24.603.500 Evet
4 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 4,1074 16,4748 17,5218 20.537.000 Evet
5 20.05.2022 18.05.2022 20.05.2022 3,9458 15,8267 16,7918 19.729.000 Evet
6 19.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 3,9947 16,0227 17,0124 19.973.500 Evet
7 18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022
8 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA (Trk) 23.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRSOPAS22319 ISIN kodlu tahvilin 19.973.500 TL tutarındaki 6. Kupon ödemesi 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057123
BIST