***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSOPASA2312 ISIN kodlu 230.000.000 TL tutarındaki tahvilin 3. kupon ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Kupon ödemesi bildirilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 230.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.04.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.12.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREFEk Getiri 2,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSOPASA2312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.04.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 15.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 4,2021 16,8545 17,9512 9.664.830 Evet2 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 4,1205 16,5274 17,5811 9.477.150 Evet3 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 4,0982 16,4379 17,4802 9.425.860 Evet4 14.12.2022 13.12.2022 14.12.20225 15.03.2023 14.03.2023 15.03.20236 14.06.2023 13.06.2023 14.06.20237 13.09.2023 12.09.2023 13.09.20238 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA (Trk) 23.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSOPASA2312 ISIN kodlu tahvilin 9.425.860 TL tutarındaki 3. Kupon ödemesi 14.09.2022 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063110BIST