Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.09.2022 16:25
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSOPASA2312 ISIN kodlu 230.000.000 TL tutarındaki tahvilin 3. kupon ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Kupon ödemesi bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 01.04.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri 2,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPASA2312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.04.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 4,2021 16,8545 17,9512 9.664.830 Evet
2 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 4,1205 16,5274 17,5811 9.477.150 Evet
3 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 4,0982 16,4379 17,4802 9.425.860 Evet
4 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022
5 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023
6 14.06.2023 13.06.2023 14.06.2023
7 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023
8 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA (Trk) 23.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSOPASA2312 ISIN kodlu tahvilin 9.425.860 TL tutarındaki 3. Kupon ödemesi 14.09.2022 tarihinde yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063110


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.363
Değişim :  -2,43% |  -83,84
Açılış :  3.456  
Önceki Kapanış :  3.447  
En Yüksek
3.494 En Düşük
3.355
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 51,70 488.913 % 10,00  
MERKO 5,39 75.563.895 % 10,00  
KARSN 9,25 1.787.857.502 % 9,99  
ISGYO 18,97 149.398.642 % 9,97  
TRCAS 14,24 70.071.269 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2596 18,2693 % 0,22  
Euro 18,2783 18,3007 % 0,53  
Sterlin 20,9220 21,0270 % -0,30  
Frank 18,9583 19,0725 % 0,44  
Riyal 4,8467 4,8711 % 0,22  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 -29,85  
Altın Gr. 980 980 -15,34  
Cumhuriyet 6.685 6.786 -46,00  
Tam 6.642 6.729 -63,00  
Yarım 3.237 3.289 -32,00  
Çeyrek 1.623 1.645 -15,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,27 -0,38  
Gümüş Gr. 11,32 11,34 -0,19  
B. Petrol 91,41 91,41 -2,69  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru