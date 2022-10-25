Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.10.2022 20:04
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 500 milyon TL tahvil ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:543.977
Değişim :  0,06% |  2,24
Açılış :  3.990  
Önceki Kapanış :  3.975  
En Yüksek
4.016 En Düşük
3.965
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 38,50 19.184.191 % 10,00  
MRSHL 340,80 34.115.352 % 9,97  
TRCAS 23,84 146.851.190 % 9,96  
ADEL 45,94 21.314.946 % 9,96  
GOLTS 107,20 55.631.453 % 9,95  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Dolar 18,6076 18,6119 % 0,05  
Euro 18,6242 18,6328 % 0,44  
Sterlin 21,4397 21,5473 % 0,76  
Frank 18,6749 18,7874 % 0,24  
Riyal 4,9369 4,9617 % 0,06  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 8,84  
Altın Gr. 996 996 7,13  
Cumhuriyet 6.664 6.765 15,00  
Tam 6.696 6.762 4,00  
Yarım 3.263 3.303 2,00  
Çeyrek 1.636 1.655 3,00  
Gümüş.Ons 19,43 19,46 0,10  
Gümüş Gr. 11,64 11,66 0,07  
B. Petrol 92,61 92,61 0,87  
Seans Raporu 15:52
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru