***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.10.2022 20:04
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 500 milyon TL tahvil ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022
15:543.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,24
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
15:5418,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
15:5418,6328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0820
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
15:54994,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,08
|Açılış
|: 994,87
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler15:52
|DITAS
|38,50
|19.184.191
|% 10,00
|
|MRSHL
|340,80
|34.115.352
|% 9,97
|
|TRCAS
|23,84
|146.851.190
|% 9,96
|
|ADEL
|45,94
|21.314.946
|% 9,96
|
|GOLTS
|107,20
|55.631.453
|% 9,95
|
|AGYO
|7,53
|58.034.629
|% -9,93
|
|ALKA
|36,72
|206.570.512
|% -7,04
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|YUNSA
|74,25
|37.352.237
|% -4,32
|
|TSKB
|3,09
|894.771.420
|% -2,83
|
|THYAO
|100,10
|3.959.036.583
|% -0,40
|
|AKBNK
|15,69
|2.345.169.193
|% 1,10
|
|ASELS
|32,82
|2.091.531.225
|% 2,88
|
|TUPRS
|367,10
|1.891.841.407
|% -1,98
|
|SISE
|33,56
|1.890.282.916
|% -0,77
|
|EKGYO
|4,61
|1.430.242.446
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,11
|623.355.778
|% -2,31
|
|TSKB
|3,09
|894.771.420
|% -2,83
|
|ODAS
|8,04
|1.352.502.884
|% 4,28
|
|DOHOL
|6,13
|1.025.184.321
|% -0,65
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6119
|% 0,05
|
|Euro
|18,6242
|18,6328
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,4397
|21,5473
|% 0,76
|
|Frank
|18,6749
|18,7874
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,06
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|8,84
|
|Altın Gr.
|996
|996
|7,13
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|15,00
|
|Tam
|6.696
|6.762
|4,00
|
|Yarım
|3.263
|3.303
|2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,07
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|0,87
|
Seans Raporu
15:52
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